Sagunt reconoce más 45.000 € en gastos vinculados a la Semana Santa que veta a las mujeres

El Ayuntamiento de Sagunt asumió gastos superiores a los 45.000 euros relacionados con la Semana Santa entre 2025 y 2026 en cuestiones logísticas y promocionales de esta fiesta de interés turístico nacional a la que el Ministerio valora quitarle esta distinción debido al veto a las mujeres en la cofradía que la organiza. Así lo ha reconocido el gobierno local en la documentación remitida al grupo municipal Compromís tras la solicitud de información presentada por su portavoz, Maria Josep Picó, después de la enorme polémica generada a nivel nacional e internacional tras el nuevo no a la inclusión decidido por mayoría el pasado 22 de marzo.

Gastos

Los informes de gastos elaborados por el departamento municipal de Turismo y por la empresa pública SAG sí detallan acciones de publicidad, impresión de material promocional, así como servicios logísticos y de adecuación del espacio público para las procesiones; una información que permite conocer por primera vez el detalle económico de algunas de las actuaciones municipales y de la empresa pública vinculadas tanto a la Semana Santa como a cualquier otra fiesta que se realiza en la ciudad.

En 2025, Turismo asumió unos gastos de 4.898 euros por la impresión de 50 carteles promocionales y 5.000 planos desplegables, así como a la contratación de cuñas de radio en emisoras de Onda Cero de otras provincias para promocionar la festividad.

Para 2026, su aportación se ha elevado a 9.839 euros pues, por primera vez, compró cien 'cubrevallas' valoradas en 7.247,90 euros (IVA incluido) para forrarlas de morado y usarlas las procesiones, además de dedicar 1.950 euros a nuevas campañas de difusión mediante cuñas radiofónicas y publicidad en redes sociales, gestionadas como en 2025 a través de contratos mayores de campañas institucionales. A eso se le suman los 618,45 euros dedicados a la impresión de trípticos informativos en tres idiomas —3.000 en castellano, 2.000 en valenciano y 500 en inglés— y de 500 flyers del pregón valorados en 23,61 euros (IVA incluido).

Daniel Tortajada

Servicios de la empresa SAG

A estas cantidades se añaden los gastos asumidos este año por la empresa pública SAG que se encarga del aseo y limpieza urbana. En total han sido 38.013,21 euros en diversos servicios.

La principal partida se dedicó al suministro e instalación de moqueta y cinta americana en los recorridos procesionales para evitar que la cera de las hachas que llevan los cofrades caiga al suelo y eso incremente el riesgo de accidentes. A esto solo se destinaron 29.414,24 euros, aunque con el "IVA no incluido en el suministro", como apunta el informe de la SAG.

El resto de costes se distribuye entre la señalización y regulación del tráfico, con 5.386,64 euros, y el movimiento de contenedores, valorado en 3.212,33 euros.

Los trabajos realizados, como apuntan desde la SAG, incluyeron limpieza intensiva en plazas, calles y entornos de especial afluencia "antes, durante y después de los actos"; retirada y reposición de contenedores en los recorridos procesionales y en puntos concretos de paso; recogida de residuos, regulación del tráfico, apoyo logístico y adecuación del espacio público para el desarrollo de los actos religiosos; instalación de elementos auxiliares, tales como cubetas, retirada de maceteros, retirada de restos (cera, murta, etc.) y adecuación del espacio público; servicios especiales de limpieza fin de eventos, incluyendo actuaciones extraordinarias tras celebraciones de alta intensidad; así como actuaciones complementarias, como apoyo logístico en escenarios, coordinación de servicios y adecuación de zonas específicas según necesidades de cada acto.

"Debidamente justificado”

El informe de la SAG subraya que todos estos servicios fueron solicitados por el ayuntamiento, "conforme a la programación oficial" (de la Semana Santa) y afirma que el gasto está “debidamente justificado al corresponderse con servicios necesarios, planificados y efectivamente prestados en el marco de la Semana Santa Saguntina 2026", dice considerando que "responden a necesidades de seguridad, salubridad y orden público, se han ejecutado con medios propios, optimizando recursos y son proporcionales a la intensidad y extensión de los actos desarrollados".

Miguel Angel Montesinos

"Sin informe jurídico"

Aunque adjunta varios documentos de esos desembolsos, desde el gobierno no se aporta el informe jurídico reclamado también por la formación nacionalista sobre "posibles efectos legales ante la financiación pública de una fiesta celebrada en el espacio público, con apoyo institucional del consistorio, que discrimina por cuestiones de género”. Esto se argumenta en que "se tendría que realizar un informe “ad hoc” y "este tipo de petición, de conformidad con la legislación vigente, se realiza cuando lo exige la Ley, lo ordena el Alcalde o a petición de 1/3 de los concejales". Tampoco se añade un resumen histórico de los últimos 10 años de las aportaciones económicas de presupuesto público a esta fiesta; algo que, a preguntas de Levante-EMV, se ha justificado en los mismos motivos, añadiendo que "realizar informes de estás características lleva tiempo y supone una carga de trabajo adicional para unos servicios municipales ya de por sí saturados. Solicitarlos implicaría que dejen de lado otras obligaciones con tal de elaborar una información que no contribuye al interés común de proteger la Semana Santa Saguntina y la inclusión de la mujer", explican fuentes municipales.

La respuesta municipal no ha convencido a Compromís, que ha propuesto la creación de una comisión informativa especial para la Semana Santa Saguntina "con tal de favorecer el diálogo entre todos los sectores". “Volvemos a lamentar la falta de transparencia porque han tardado mes y medio en contestar a nuestra pregunta oficial sobre los gastos que el ayuntamiento asume en la Setmana Santa y la respuesta aportada, además, es claramente incompleta”, argumenta la portavoz nacionalista, Maria Josep Picó. "Consideramos que el ayuntamiento debe facilitar a la Confraria de la Puríssima Sang de Jesuscrist su adaptación a la legislación en materia de igualdad cuanto antes, sin más demoras, sin miedos, buscando formatos participativos, mediante el impulso a un diálogo respetuoso y abierto, y, además, que haga posible mantener el distintivo turístico ya en fase de supresión”, añade.