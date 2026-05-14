Fin de semana intenso para el Centre d’Estudis Camp de Morvedre

El Centre d’Estudis del Camp de Morvedre afronta el tercer fin de semana de mayo con una intensa agenda cultural antes del inicio del periodo estival. La entidad celebrará la presentación del número 73 de su revista Braçal y pondrá el broche final a la primera edición del programa de visitas culturales y medioambientales “Vamos de salida” con una excursión al poblado ibérico de La Rochina, en Sot de Ferrer.

La primera de las actividades tendrá lugar este viernes 15 de mayo, a las 19 horas, en la iglesia de El Salvador de Sagunt, lugar en el que se presentará el nuevo número de la revista Braçal. Esta edición dedica buena parte de sus contenidos al barrio del Raval, considerado históricamente uno de los enclaves más representativos de la ciudad. Los trabajos publicados recorren desde la intensa actividad comercial e industrial que caracterizó a esta zona durante décadas hasta el actual proceso de pérdida de servicios y decadencia urbana que atraviesa el barrio.

Entre los artículos destacan un recorrido nostálgico por el antiguo tejido comercial del Raval, la historia del campo de fútbol de Romeu —acompañada de abundante material gráfico—, así como investigaciones sobre la génesis de la Asociación de Vecinos y los estudios realizados sobre la antigua techumbre de la iglesia de El Salvador durante los años cincuenta del siglo pasado.

La publicación también incluye investigaciones sobre la repercusión de la tercera guerra carlista en Sagunt, la participación de María Moliner en las Misiones Pedagógicas en el Camp de Morvedre y la figura del padre paúl Jaime Pons.

Durante el acto intervendrán Josep Manuel Tarazona, que hablará sobre el campo de Romeu, y Lucía Bosch Roig, que expondrá las investigaciones sobre el antiguo techo del templo de El Salvador.

Imagen del cartel. / Levante-EMV

Salida

Por otra parte, el sábado 16 de mayo el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre cerrará la primera edición del programa “Anem d'Eixida” con una visita al poblado ibérico de La Rochina, situado en Sot de Ferrer, en la comarca del Alto Palancia. Los responsables del CECM afirman que este enclave arqueológico, ubicado en el Alto de los Moros y con vistas privilegiadas sobre el río Palància ha sido objeto de diversas actuaciones de recuperación y puesta en valor durante los últimos años, ofreciendo actualmente un importante atractivo patrimonial y paisajístico gracias también a la instalación de un mirador panorámico.

La ruta prevista consiste en un recorrido sencillo de menos de siete kilómetros entre ida y vuelta, siguiendo la ribera derecha del río desde el municipio de Sot de Ferrer hasta el yacimiento. La organización, que cuenta en estas rutas con la colaboración del Centre Excursionista del Camp de Morvedre, ha convocado a los participantes a las 9.30 horas en el aparcamiento de entrada a la población, junto al puente sobre el río, y a las 9 horas en el aparcamiento del pabellón René Marigil de Sagunt para compartir vehículos.

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Desde la entidad, por último, han querido agradecer la participación y colaboración de todas las personas implicadas en las actividades desarrolladas durante esta primera edición del programa, al tiempo que animan a la ciudadanía a realizar propuestas para futuras visitas culturales y medioambientales a través de sus correos electrónicos de contacto secretaria@cecmorvedre.com / cecmorvedre@gmail.com.