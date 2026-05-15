Canet d'en Berenguer abre la temporada de playa

Canet d’en Berenguer iniciará la temporada de playa este sábado, 16 de mayo, con el servicio de Salvamento y Socorrismo que se mantendrá hasta el final del verano. Una apertura que marca desde hace años el Canet d’en Berenguer Beach Volley Tour Comunitat Valenciana, un circuito autonómico de Vóley, que reunirá este sábado y domingo (16 y 17 mayo), a las mejores parejas nacionales e internacionales de esta disciplina deportiva.

De momento, los socorristas de Canet estarán todos los fines de semana en el horario de 11 a 18 horas, hasta que en el mes de junio se amplíe a todos los días, desde las 10 horas hasta las 20 h, como viene siendo habitual.

Además del equipo humano, el servicio estará dotado de una embarcación y una ambulancia para situaciones de emergencia. “Es más que necesario. El tiempo vienen acompañando y ya hemos visto a los primeros bañistas”, afirmaba el alcalde y concejal de Turismo, Pere Antoni.

Primeros turistas en la playa de Canet. / Daniel Tortajada

Playa preparada

Según el primer edil, la playa ya está preparada para recibir a los primeros bañistas, una puesta a punto que se realizaba en las vacaciones de Pascua con la instalación de las pasarelas y el acondicionamiento de un arenal que, por cierto, sigue padeciendo zonas con piedra a causa de la regresión que ha sufrido este segmento de costa de Morvedre, para el que ya se han tomado medidas. Cabe recordar que, por un lado, Canet ha instalado un sistema pionero para monitorizar el comportamiento del sedimento, una boya inteligente que recalará datos de importancia, que servirán para la toma de medidas posteriores, de cara a poder revertir la situación. Un proyecto al que todavía le quedan varias fases.

Por otro lado, se ha procedido a un megatrasvase de arena en las playas del norte de Sagunt, que repercutirá en la de Canet en unos años.

La playa de Canet preparada para disfrutar del verano. / Daniel Tortajada

Sagunt

En cuanto a Sagunt, cabe recordar que la concejalía de Playas ya realizó el pistoletazo de salida a la temporada en las vacaciones de Semana Santa y Pascua con un servicio de Salvamento y Socorrismo que se mantendrá hasta finales de septiembre. En este caso, se inició el 2 de abril y se prolongará todo el mes de mayo durante los fines de semana, hasta ampliarlo a todo el día de junio a septiembre. Un dispositivo que contó con parte de las pasarelas, aparcabicis, ambulancia y torres de vigilancia.