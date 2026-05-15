Los colegios y las colonias felinas se llevan otro pellizco del superávit de Sagunt

El gobierno municipal de Sagunt, con la abstención en bloque de la oposición, dio luz verde en el pleno de este jueves a dos expedientes de la oficina presupuestaria que permiten liberar cerca de 6,2 millones para gasto corriente, inversiones y amortización de deuda, como adelantó Levante-EMV.

Sobre esa propuesta inicial, el concejal de Hacienda, Toni Iborra, introdujo cambios de última hora para elevar por encima de los 5 millones de euros el aprovechamiento del superávit generado tras la liquidación del pasado ejercicio.

Imagen de archivo de una voluntaria de las colonias felinas en Sagunt. / DANIEL TORTAJADA

Esos incrementos son de 235.000 euros en encomiendas a la SAG para mejorar el mantenimiento de los centros escolares, así como 50.000 euros para desarrollar el proyecto comprometido con las colonias felinas.

Cámaras de tráfico

Además del destino del remanente de tesorería, la oficina presupuestaria llevó modificaciones de financiación afectada para rescatar los restos económicos de obras ya ejecutadas. A través de esta vía, según reveló Iborra, se invertirán 400.000 euros para la instalación de cámaras de control del tráfico.

La única réplica en el debate plenario llegó por parte de la popular Sara Cañada, quien lamentó la «falta de transparencia», en referencia a la escasez de detalles en el expediente sobre las partidas afectadas por todos estos cambios.

Partidas genéricas

A este respecto, Iborra defendió estas definiciones genéricas para poder hacer agrupaciones en aras de la eficiencia. Puso como ejemplo las inversiones en instalaciones deportivas, que en el presupuesto de 2026 alcanzan el millón de euros sin concretar más, lo que favorece la flexibilidad que no otorgaría si estuvieran desglosadas como "césped artificial para los campos de fútbol Xulla-Vicent Graullera y Mare Nostrum y una piscina", apuntó.