Las inversiones previstas este año por Sagunt se disparan hasta los 50 millones

La primera 'meta volante' del ejercicio económico para el Ayuntamiento de Sagunt se ha saldado con algunas cifras históricas. Así, lo recoge la información que se trasladó al último pleno sobre la ejecución del primer trimestre del año, cuando los ingresos rozaron los 14,4 millones de euros, mientras que los gastos casi alcanzaron los 14,9 millones. Más allá de los números globales, este documento incorpora las primeras modificaciones presupuestarias, entre las que destaca especialmente el crédito disponible para las inversiones, que se queda al borde de los 50 millones de euros.

Según explica el concejal de Hacienda, Toni Iborra, a preguntas de Levante-EMV, esta cantidad es la suma de la consignación en el presupuesto del presente ejercicio, más de 13 millones de euros, y la incorporación de la financiación afectada que se arrastra de años anteriores, tanto la relacionada con los préstamos contratados recientemente como con las transferencias de capital, que son las ayudas recibidas con un fin concreto.

Baja ejecución

Pese a que el grado de ejecución de las inversiones en el primer trimestre no mejora el de años anteriores, con poco más de 2,2 millones, por debajo del 5 %, entre los detalles que invitan al optimismo, según siempre el informe elaborado desde el ayuntamiento, destacan que los créditos informados, que son aquellos que ya han sido objeto de algún movimiento administrativo, ascienden a 36,7 millones de euros o que las actuaciones que ya están adjudicadas superan los 22,5 millones de euros.

El concejal de Hacienda de Sagunt, Toni Iborra, en un foro económico organizado por Levante-EMV. / Daniel Tortajada

Estas cifras romperían todos los techos económicos en la capital del Camp de Morvedre, donde el ejercicio con más inversiones directas se remonta a 2009 con 19,6 millones de euros. Era la época en la que las crisis inmobiliaria y financiera movilizaron al Estado y la Generalitat para regar de millones de euros a las administraciones locales.

Baladre

Este expediente económico, que es público, también aporta detalles sobre intervenciones concretas para este ejercicio, entre las que sobresale la inyección a Baladre a través del plan de barrios y las ayudas a áreas de regeneración y renovación urbana y rural (ARRUR). Los créditos totales para esta rehabilitación superan los 19,3 millones de euros, según este informe con datos a 31 de marzo.

Otras intervenciones

Otras inversiones millonarias que están en marcha o está previsto que arranquen este año son la renovación de los contenedores de residuos domésticos y municipales; la finalización de la urbanización del PAI Fusión; la mejora de las instalaciones deportivas; el avance en la accesibilidad y la adecuación de las vías públicas; la conexión y la homogeneización de la red ciclopeatonal; sendas actuaciones, principalmente en la calefacción y el sistema eléctrico, en los colegios Montiber y Maestro Tarrazona; así como la rehabilitación del Casino de la Gerencia.