Peculiar protesta en Sagunt por la huelga educativa

El conflicto educativo continúa en el Camp de Morvedre. Pese al intento de la Conselleria de acercar posturas con la presentación del último preacuerdo, el profesorado mantiene la huelga indefinida al igual que en toda la Comunitat Valenciana pues los sindicatos critican que las medidas "carecen de concreción" y no "resuelven los problemas de los centros".

La jornada del jueves en Sagunt sirvió de termómetro para medir el apoyo a las movilizaciones. Profesores, familias y alumnado se dieron cita en una jornada educativa organizada en el colegio Ausiàs March que reunió a unas 200 personas, según fuentes de CC OO. Hubo actividades de todo tipo, talleres de danza, chapas, pancartas... También se hicieron karaokes en valenciano y se finalizó con una cena de "pà i porta". Todo esto, poniendo el foco en la necesidad de infraestructuras urgentes y en la dotación de personal especializado para los centros de toda la comarca.

La jornada sirvió también para visibilizar las principales reivindicaciones de la comunidad educativa: la mejora de las infraestructuras, el refuerzo del personal especializado y la reducción de unas ratios que consideran insostenibles.