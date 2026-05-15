Protesta silenciosa en Sagunt contra las guerras y el genocidio
La Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino del Camp de Morvedre llama a denunciar este domingo la vulneración de los derechos humanos
Albert Vidal
La Coordinadora en Apoyo al Pueblo Palestino del Camp de Morvedre ha organizado una nueva protesta este domingo 17 de mayo que esta vez será silenciosa. El lema es “No Nakba, no guerra, no mordasses, no genocidis”, en una clara alusión a lo que los promotores consideran como una flagrante violación del derecho internacional. “Lo que buscamos es denunciar la violencia, la represión y la vulneración de derechos humanos”, señalan los portavoces de los manifestantes.
Las personas asistentes están invitadas a participar vestidas de negro y portando sus propios carteles como forma de expresión individual dentro de una acción colectiva pacífica. Ahora, también se podrán realizar otros una hora antes de la concentración en el Pantalán de la playa del Port de Sagunt.
La iniciativa “pone el foco en la necesidad de visibilizar el sufrimiento de la población civil en conflictos armados y en reclamar el fin de las guerras, así como el respeto a las libertades fundamentales”. “La elección de una manifestación silenciosa responde a la voluntad de generar un espacio de reflexión, respeto y unidad frente a la violencia” declaran desde la plataforma cívica local.
El acto, que comenzará a las 19 horas, está impulsado por diferentes colectivos sociales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia internacional, que hacen un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta acción cívica y reivindicativa. La organización, por último, destaca la importancia de la participación ciudadana como herramienta clave para visibilizar las demandas sociales y promover una cultura de paz.
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