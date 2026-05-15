Sagunt se compromete con la ciencia

Conectar a Sagunt con el mundo científico y tecnológico es uno de los objetivos de la Semana de la Ciencia, iniciativa organizada por el departamento de Ciencia, Innovación y Universidad que incluirá una programación variada y participativa hasta el próximo 23 de mayo.

El calendario de actividades y eventos se iniciaba el 11 de mayo con un cinefórum a cargo de la Asociación Cultural Nautilus y este miércoles se ha celebrado en el salón de plenos la entrega de distinciones honoríficas ‘Mujeres ConCiencia’.

Presentación de la Semana de la Ciencia / Ayuntamiento de Sagunt

Programa

Las actividades continuarán este viernes 15 de mayo con la obra teatral Ada Byron en la Casa Municipal de Cultura, del cual se representarán dos pases: uno matutino (a las 11 horas) dirigido a colegios e institutos y otro vespertino (a las 19:30 horas) abierto a toda la ciudadanía. Para reservar la entrada gratuita es necesario hacerlo a través de la página servientradas .

El martes 19 de mayo se llevarán a cabo talleres organizados junto a la asociación Sapiencia en el Casal Jove del Port de Sagunt; el miércoles 20 de mayo también se realizarán talleres, esta vez en colaboración con PowerCo; y el jueves 21 de mayo con nuevas actividades divulgativas junto a Sapiencia. Todos estos talleres y actividades serán para alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad.

La programación concluirá el sábado 23 de mayo de 11 a 20 horas con la jornada ‘Ciencia en la Calle’ en el Pantalán, una iniciativa abierta a toda la ciudadanía para acercar la divulgación científica al espacio público.

Mujeres en un taller de la semana de la ciencia de 2025 / Daniel Tortajada

Relevancia

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, señaló en la presentación la relevancia de seguir promoviendo actividades que conecten ciencia, además, como concejal de Igualdad, ha destacado el papel de la mujer dentro del ámbito científico: “Siempre hablamos de educación científica y las empresas nos hablan muchas veces de la falta que tenemos de profesionales en el ámbito científico, en el ámbito STEM en general. Pero, particularmente, tenemos un gran problema respecto a las mujeres. Es un problema, en primer lugar, de derechos y de libertad”. Finalmente, ha dado las gracias a todas las entidades que hacen posible esta Semana de la Ciencia.

Por su parte, el concejal de Ciencia, Universidad e Innovación, Toni Iborra, destacó durante su intervención la importancia de impulsar iniciativas: “Esta semana representa también una responsabilidad, una responsabilidad y un compromiso como ciudad de ciencia. Un galardón reconocido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad en el año 2023 dentro de la red Impulso”. Asimismo, Iborra ha resaltado la importancia de que “la ciencia esté en la calle” y para ello hay que divulgarla. Además, también ha mencionado empresas del municipio que la protagonizan.

El acto ha contó también con un representante de la Asociación Sapiencia, Avelino Vicente y la representante de PowerCo, Lorena Rodrigo.