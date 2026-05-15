Sagunt: Cultura niega gasto en la Semana Santa al desligarla de su festival sacro y la 'Passió en Viu'

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt ha desligado de la Semana Santa las dos grandes actividades que impulsa por esas fechas: El Festival 'Sagunt in Excelsis' de música sacra que este año, por primera vez, incluyó un concierto en la Plaza Mayor durante la procesión de El Encuentro, y la representación de la 'Passió en Viu'. Esto es lo que explica en un informe técnico remitido por el gobierno local a Compromís per Sagunt después de que la formación preguntara por los gastos municipales relacionados con esta celebración al ver que la cofradía que la organiza vetó de nuevo en marzo la entrada de mujeres y ello llevó al Ministerio a reanudar el expediente abierto para valorar si le retira el "interés turístico nacional" por esa discriminación denunciada por un cofrade.

Mientras otros departamentos sí han admitido gastos, como ha adelantado Levante-EMV, el documento de Cultura alude a dos iniciativas nacidas hace más de dos décadas con el objetivo declarado entonces de potenciar la oferta de la ciudad con motivo de la Semana Santa. La primera es el festival 'Sagunt in Excelsis' de música sacra que promueve el ayuntamiento y que, como adelantó Levante-EMV, este año por primera vez incluyó un concierto en la Plaza Mayor durante la procesión de El Encuentro. La segunda es la representación de la 'Passió en Viu' donde decenas de actores no profesionales recrean los últimos días de Jesucristo; una escenificación que realiza el colectivo Passió per Sagunt con financiación municipal y que recupera una tradición perdida en la localidad durante más de cien años.

Daniel Tortajada

Aunque ambas propuestas suelen recogerse en la programación oficial de los actos que difunden las mayoralías de la Sang, el informe municipal justifica la desvinculación con la celebración en que "ambas actividades culturales forman parte de la programación habitual anual... y no tienen relación alguna con la denominada Semana Santa Saguntina organizada por la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucrist, más allá de la coincidencia de fechas".

Por todo ello, se concluye que "el coste total de la Semana Santa Saguntina para las arcas municipales por parte del Departamento de Cultura es nulo, ya que no se ha pagado nunca ninguna factura del coste del montaje y desmontaje de los diferentes equipos de sonido, iluminación y decoración de las calles de la ciudad".