Sagunt danza por la paz
La iniciativa busca promover la paz a través de la cultura, el respeto y el encuentro ciudadano en el auditorio del Triángulo Umbral
Patricia Granell
La danza volverá a convertirse en un puente de unión, convivencia y participación este domingo a partir de las 17.30 horas en el auditorio de los jardines del Triángulo Umbral, con la celebración del Día de la Danza por la Paz en el Mundo, que trasladará un mensaje claro: la paz también se construye desde la cultura, el respeto y el encuentro entre personas.
Esta segunda edición de la efeméride en el Port de Sagunt es una iniciativa que nace desde las asociaciones y entidades sociales. Está impulsada por Asociación Calpulli, Escuela de Vida Caty Mari, ARRELS-Valencia, Otuayé, Anahata y Centro M'Estime Canet, entidades comprometidas con la convivencia, el bienestar social y la promoción de espacios de encuentro a través de la cultura, la participación y la expresión artística. Además, el evento cuenta con la colaboración económica y organizativa de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Sagunt.
"Una jornada pensada para compartir, convivir y celebrar juntos"
"La diversidad, la participación y la cultura volverán a encontrarse en una jornada pensada para compartir, convivir y celebrar juntos. La celebración del Día de la Danza por la Paz en el Mundo demuestra la enorme fuerza del tejido asociativo y cultural de nuestro municipio y sigue creciendo gracias a la participación y el compromiso colectivo", ha manifestado la concejala de Cooperación, María Rubio.
Participantes
Este año participarán en la cita: Tangerine Troup y Lakshmi Troup (danza tribal), Batucada Greengos y Afro Gos, AC Grup de Rondalla i Danses 'Els Fallers', Centro Aragonés de Port de Sagunt, Asociación de Mujeres Salud y Ocio, Baile en Línea de Sagunt, Club de Vida, Asociación de Pensionistas y Jubilados del Centro del Mayor de Port de Sagunt, Unión Democrática de Pensionistas y la escuela de baile Olympo by Tamara Valladolid junto a sus grupos de competición Hydras, Valkirias, Flybabes, Lunáticas y Olympic.
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