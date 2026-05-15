Sagunt movilizará viviendas vacías con un plan de alquiler con garantías para los propietarios

La presencia de numerosas viviendas vacías en Sagunt que no salen al mercado del alquiler por reparos de los propietarios, justo en un momento en que la construcción de la gigafactoría de Volkswagen ha disparado la demanda, ha llevado al Ayuntamiento de Sagunt a actuar para intentar incrementar la oferta. A través del departamento de Servicios Sociales y la Oficina Municipal de Vivienda, el consistorio trabaja en el desarrollo de la Xarxa Lloguer Assequible, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a precios justos mediante la colaboración con propietarios dispuestos a sacarles rendimiento por esa vía.

El proyecto, como admiten a nivel municipal, está actualmente en fase de planificación, con el objetivo de ponerse en marcha próximamente.

El objetivo es ampliar el parque de vivienda asequible disponible en el municipio generando un sistema que aporte seguridad y confianza tanto a arrendadores como a arrendatarios. Para ello, los propietarios que se incorporen al proyecto contarán con un conjunto de beneficios específicos, entre ellos el seguro de impago de alquiler, un servicio de mediación administrativa y jurídica, y apoyo por parte de los servicios municipales en la selección de la unidad familiar arrendataria.

La concejala de Vivienda, Nuria Carbó, ha destacado la importancia de esta medida. "La crisis de vivienda requiere actuar en múltiples frentes. Uno de ellos pasa por movilizar a propietarios con viviendas vacías que estarían dispuestos a alquilar, pero que no lo hacen por falta de garantías. Con esta iniciativa, el ayuntamiento les ofrece un respaldo real y acompañamiento a lo largo de todo el proceso", dice.

Esto se suma a otras acciones municipales, como el intento de imponer la edificación forzosa de solares de grandes tenedores que llevan años vacíos o su colaboración con el Ministerio de Vivienda y la Generalitat Valenciana en un ambicioso plan de adecuación de más de 500 viviendas en el barrio de Baladre presupuestado en 11 millones de euros y dotado de fondos Next Generation de la Unión Europea.

Requisitos para acceder

Para acceder al programa como demandantes, las personas interesadas deberán encontrarse empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de un año, acreditar ingresos iguales o superiores al Salario Mínimo Interprofesional, disponer de contrato de trabajo en vigor, no ostentar la titularidad de ninguna vivienda y figurar inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Comunitat Valenciana.

En el caso de las personas o entidades ofertantes de viviendas, deberán ostentar la titularidad de una vivienda que disponga de licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, así como encontrarse al corriente de pago de todos los gastos y obligaciones vinculadas al inmueble.