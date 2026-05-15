Cortos de los cinco continentes compiten en Sagunt en el IV Festival Internacional de Cine para la Diversidad

Cortometrajes procedentes de los cinco continentes han participado en la IV Edición del Festival Internacional de Cine para la Diversidad Adacam – FICDA que este sábado celebrará su entrega de premios en Sagunt. Nacido en la localidad e impulsado desde la asociación de apoyo a personas adultas y menores con daño cerebral (Adacam), el certamen ha seguido consolidándose como un "referente internacional en cine social y de sensibilización" pues han llegado trabajos de países como Irán, Francia, Argentina, Perú, Italia, Brasil, Colombia, Chile, Vietnam, Moldavia, Estados Unidos, Pakistán, Ecuador, Bélgica y, por supuesto, España.

Relevancia social

Los trabajos presentados destacan que "abordan temáticas de gran relevancia social como el acoso escolar, el Alzheimer, la igualdad de género, la protección del medioambiente, la inclusión de personas con daño cerebral y movilidad reducida, así como los trastornos mentales, entre otros".

En esta cuarta edición, más de 3.000 estudiantes participarán en las actividades de visualización y sensibilización vinculadas al certamen.

Premiados de una pasada edición del festival. / Levante-EMV

“Hacer visible lo invisible”

Desde Adacam se continúa trabajando así para “hacer visible lo invisible”, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas, independientemente de sus características o circunstancias.

El objetivo de la iniciativa impulsada por la presidenta de Adacam, Lola Torrente, es "avanzar hacia una sociedad más inclusiva, poniendo en foco en los jóvenes pero también en cineastas profesionales, estudiantes y personas con inquietudes sociales."

Premios

Los premios de esta edición se entregarán en las secciones: Oficial, Documental, Escuelas de Cine y Universidades, Bajo Presupuesto, Secundaria y Educación Especial y Centros Ocupacionales; todos dotados con 500 € respectivamente. Asimismo, durante la gala se podrán visualizar los cortometrajes ganadores de cada categoría.

Un premio del festival. / Levante-EMV

La presidenta de Adacam, Lola Torrente, ha querido agradecer la colaboración y apoyo recibido un año más por parte del Ayuntamiento de Sagunt, Fundación Bancaixa y Miguel Puga, director del FICDA, por hacer posible la celebración de este festival.

Entrega de premios

La entrega de premios se celebrará este sábado 16 de mayo a las 17:00 horas en la Casa de Cultura Capellà Pallarés, sede de la Fundación Bancaixa Sagunt, ubicada en la calle Caballeros, 12, en un acto de entrada será gratuita hasta completar aforo.