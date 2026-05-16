Embellecen en Sagunt el centro de atención a la salud mental

La actividad comunitaria 'Ajardinar el cuidado' ha permitido llenar de vida el exterior del centro Voramar donde se presta el Servicio de atención y seguimiento a las personas con un problema grave de salud mental (SASEM).

La Concejalía de Servicios Sociales y la empresa municipal Sociedad Anónima de Gestión (SAG) son los promotores de este proyecto de inclusión social en el que las personas usuarias del Servicio de atención y seguimiento a las personas con un problema grave de salud mental (SASEM) han "embellecido" los jardines de este edificio municipal situado junto a la playa del Port de Sagunt.

Transformar estigmas y prejuicios

El personal de jardinería de la SAG ha estado a cargo del soporte técnico de esta actividad con la que se busca transformar los estigmas y prejuicios que sufren las personas con problemas graves de salud mental en aceptación social. Así, han mejorado los jardines del centro Voramar gracias a la plantación de flores por parte de las personas usuarias del programa SASEM, así como de sus familiares, en una actividad abierta también a todo el que quisiera participar.

Actividad comunitaria Ajardinar el cuidado en Sagunt. / Levante-EMV

La concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, ha subrayado la relevancia de desarrollar este tipo de proyectos de inserción social: “Desgraciadamente, la salud mental sigue siendo un ámbito rodeado de incomprensión. Con esta iniciativa queremos mostrar que cuidar del entorno y cuidar de las personas son dos acciones que van de la mano”. La edila ha añadido que abrir esta actividad a toda la comunidad “es la mejor manera de acabar con los estigmas y prejuicios” que padecen las personas usuarias de Servicio de atención y seguimiento a las personas con un problema grave de salud mental.

Tras la jornada, también ha querido "agradecer a todos los trabajadores de la SAG que se han involucrado en llevar adelante esta actividad, a José Vicente Asensi y a José Miguel Santaúrsula por poner todos los medios necesarios y encabezar esta iniciativa y a todo el equipo SASEM por facilitar esta aventura".

Acompañamiento y soporte

SASEM es un servicio específico de la Concejalía de Servicios Sociales con el que se acompaña y da soporte a personas con problemas graves de salud mental para que puedan superar los obstáculos que impiden su plena participación en la sociedad. De este modo, con el programa SASEM se potencia la autonomía de estas personas y se favorece la inclusión social a través de un grupo de trabajo transdisciplinar de intervención social y psicológica que forma parte de los equipos de atención primaria de este departamento municipal.

"La participación de la SAG en 'Ajardinar el cuidado' refleja el compromiso de esta empresa pública no solo con el mantenimiento y la mejora de los espacios públicos, sino también con el impulso de acciones de carácter social. Este tipo de actuaciones refuerzan la importancia de la colaboración entre la Sociedad Anónima de Gestión con los servicios municipales para impulsar entornos más accesibles, humanos e integradores en los que el cuidado del entorno, así como el de las personas avanzan de manera conjunta", apuntan desde el consistorio.