Descubre las actividades gratuitas en Sagunt por el fin de curso del Campus Obert

El Campus Obert a la Ciutadania, también conocido como Universidad Popular de Sagunt, cierra el curso 2025/ 2026 con una semana de actividades gratuitas y de acceso libre que se desarrollará del 18 al 23 de mayo en diversos espacios del municipio y que incluye exposiciones, talleres y múltiples opciones de ocio.

Lunes 18 de mayo

La programación empezará el lunes 18 a las 18.00 horas con la exposición Emociones a través de la fotografía, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo en la EPA Miguel Hernández de Port de Sagunt.

El mismo día, a las 19.00 horas, en la Sala Ximo Michavila de la Casa Capellà Pallarés de Sagunt (calle Caballeros, 12), se inaugurará la muestra Las reinas del cielo, en la que el alumnado de la asignatura de decoración de porcelana de la sede del Racó de l'Horta, impartida por Susana Mesas Sánchez, presentará una serie de obras realizadas con la técnica de decoración a mano donde las aves pintadas al detalle toman un especial protagonismo. La exposición permanecerá abierta hasta el día 22 en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas y se enmarca en el programa Sagunt, ciutat educadora.

Cartel exposición las reinas del cielo / Ayuntamiento de Sagunt

Martes 19 de mayo

Al día siguiente, el martes 19 de mayo, la sede del Racó de l'Horta celebrará una jornada de puertas abiertas de 18.00 a 20.00 horas en el propio centro con una variada programación. Habrá un espacio de reflexión y compromiso por la paz con música de ambiente, con una selección de temas inspiradores, se leerá un manifiesto por la paz a cargo del alumnado del taller de yoga; se presentará la obra artística Parem la guerra, a cargo del alumnado del taller de decoración de porcelana; y también se contará con una parada benéfica.

El concejal de Educación, Raúl Palmero, inaugurará el evento a las 18.30 horas, antes de dar paso a la exposición de los talleres de cerámica, dibujo y pintura, costura, restauración de muebles, decoración de porcelana y Afacam. Posteriormente, se entregarán los reconocimientos de las experiencias compartidas a Mercedes Martínez por el taller de socarrats, a Mª Vicenta Mezquita y Félix López por El lienzo interior, y de manera póstuma a la profesora de decoración de porcelana Vicen Escrig. Cerrará el acto una actuación musical a cargo de Alejandro Almarcha, que dará un recital de violín.

Para esa misma jornada se han organizado dos talleres abiertos y gratuitos de estiramientos musculares. La iniciativa tendrá lugar en dos ubicaciones diferentes: en Port de Sagunt será en el Casal Jove, en horario de 16.30 a 17.30 horas; mientras que en Sagunt se hará en la sede del Racó de l'Horta del propio Campus Obert a la Ciutadania de 18.15 a 20.00 horas.

Jueves 21 de mayo

El jueves 21 de mayo tendrá lugar otra jornada de puertas abiertas de 18.00 a 20.00 horas en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt (calle Progreso, 9) con una variada programación. El evento empezará con un baile en línea a las puertas del edificio al que seguirá una performance a cargo del alumnado de baile de salón.

A las 18.15 horas, el concejal de Educación, Raúl Palmero, inaugurará el acto y posteriormente se entregarán los diplomas de los talleres de experiencias compartidas para Bárbara Sánchez Suárez por Atmósfera floral, a Vicente Ortín Lorente por Pintar fotografías IV y a Amparo Ruiz Pérez por Pintar flores con la técnica del pastel IV. También habrá exposiciones de los talleres de cerámica, dibujo y pintura y encaje de bolillos, y hasta las 19.00 horas un taller demostrativo de esta disciplina. Por otra parte, el alumnado del taller de cerámica expondrá en ese mismo espacio el resultado de su trabajo. La muestra se inaugurará coincidiendo con esta jornada y será visitable hasta el día 29.

El mismo jueves 21 de mayo habrá una sesión abierta y gratuita de yoga y de tai chi chi kung al atardecer y en plena naturaleza, que tendrá lugar en la Casa Penya (avenida de Europa, 1). La propuesta se repetirá el sábado 23 de mayo en la zona del jardín del reloj de sol de la playa de Port de Sagunt. El yoga y el tai chi chi kung son prácticas milenarias que, en conexión directa con el entorno natural, potencian los beneficios de la práctica: más calma, presencia y equilibrio.