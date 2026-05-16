La Lira Saguntina solicita al ayuntamiento una calle o plaza su nombre

La asamblea general de la Lira Saguntina aprobó, por unanimidad y a propuesta de la Junta Directiva, solicitar al ayuntamiento que dedique una calle, una plaza o un espacio público relevante a esta sociedad musical con más de cien años. De esta manera, señalan fuentes de la Lira, “se reconocería y se pondría en valor el trabajo que está realizando esta entidad emblemática de Sagunto con el objetivo continuado de fomentar la educación y la formación musical de los más jóvenes en nuestra ciudad y en nuestra comarca así como la difusión de la música en general entre la población”.

Los representantes de la sociedad añaden que en ningún caso haría falta cambiar el callejero del municipio, sino que se podría habilitar para tal fin la colocación de las placas identificativas en zonas que, en estos momentos, no tienen aún la correspondiente señalización pero que, en cualquier caso, “ésta sería una decisión que adoptaría, lógicamente, la corporación municipal”.

Banda de la Lira Saguntina. / Levante-EMV

“Sería el caso, por ejemplo, de la rotonda ubicada al final del puente del Cronista Bru i Vidal, lugar muy transitado por ciudadanos de Sagunto, especialmente escolares y sus familias”, según señalan desde la agrupación, añadiendo que “también la rotonda del Monolito, al final de la pasarela peatonal”. “Incluso la misma pasarela o algún puente sobre el río Palancia que aún no tiene denominación oficial”.

Orquesta de la Lira Saguntina. / Levante-EMV

Liberar fondos

En la asamblea también se aprobó la renovación parcial de la Junta Directiva y la inclusión de los nuevos integrantes que, a partir de ahora, trabajarán conjuntamente para conseguir los objetivos propuestos de mejora de la entidad tanto en la vertiente musical y cultural como en la económica y social. En este sentido la Junta confirmó que, “para satisfacción de la sociedad, en el mes de junio de este año se cancelará el crédito bancario lo cual, junto a otras medidas como el ahorro energético que supone el funcionamiento de las placas solares fotovoltaicas instaladas el pasado año, permitirá liberar fondos para otros proyectos en marcha”.