Pujada del turisme al Sagunt de 1926
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa més de cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època, tant a nivell polític, festiu i social
El mes de març de 1926 es va iniciar al Camp de Morvedre amb mal oratge. El 6 de març va fer un fort vent, com recollia Las Provincias. La situació del llaurador era “indeseable entre las heladas de este año y la sequía”. A tot açò, s’afegia que el Sindicat comprava l’aigua a quatre pessetes la fanecada i la venia a sis pessetes. Així i tot, els magatzems treballaven amb “fértil actividad”, encara que els preus del mercat anglés eren ruïnosos. Potser, per eixe motiu, els comerciants reunits en la Societat Vitivinícola amb la presidència de Juan B. Chordá acordaren que els jornals per a les obreres confeccionadores serien de 8 a 10 reals. La decisió va fer que en el magatzem de José Bono Vives algunes treballadores abandonaren la fàbrica sense avisar. Tanmateix, com “hay en esta población muchas obreras paradas inmediatament se han repuesto las bajas”, contava la premsa del 12 de març.
Els robatoris preocupaven. Els guàrdies municipals Salvador Monreal i Javier Aranda detingueren Francisco Moreno Sansano d’11 anys i nascut a Alacant el 12 de març. Es dedicava a “raterias en las cestas y bolsillos de las personas descuidadas”. Un altre robatori fou el patit per Vicente Bonilla. Segons relatava El Pueblo el 2 de març, li furtaren 250 pessetes en pujar al tren. Uns altres problemes afectaven este espai públic. Els comerciants de la taronja reivindicaven la falta de vagons. A més, es demanava una major neteja de les instal·lacions.
Els accidents van afectar la societat. Morí accidentalment un xiquet, anunciava el diari Teruel el 3 de març. El veí de Sagunt José Benet Santa Casilda, casat i de 54 anys, es va provocar dos fortes ferides en les cames. El pronòstic era reservat. Vivia en el número 15 del carrer del Forn. Ho contava La Correspondencia de Valencia de l’11 de març. El mateix dia Las Provincias anunciava que a un peó de la Central d’Aragó li va agafar un vagó les cames. Es deia Joaquín Herrero Sala, de 24 anys. Era de Sayera (Terol). El mecànic del Port José Matias Esquer, de 31 anys, va patir una hèrnia greu en fer un destacat esforç.
El futbol no solament va portar gols, sinó polèmiques. Segons el Murcia Deportivo del 4 de març, el Sr. Leonarte, àrbitre de la final entre l’equip Elche i l’Sporting Puerto de Sagunto no fou just. “Este señor está empleado en las oficinas del Puerto de Sagunto que es a donde pertenece el equipo valenciano y nos explicamos esta parcialidad tan manifiesta”.
Entre les preocupacions municipals de Sagunt es trobava el mercat. El 4 de març el diari Las Provincias reivindicava que estava poc animat, encara que regnava l’orde gràcies a les mesures adoptades per l’inspector de policia el Sr. Plácido. El més preocupant era que calia la construcció d’un mercat permanent, sobretot després de la necessària poda de la Glorieta. El sol pegava amb força i afectava el gènere i les visites.
Les visites a la localitat, especialment per a vore el castell, anaven en augment. Les autoritats informaven que l’any anterior la localitat va tindre 4.204 turistes. En el mes de febrer, l’estadística deia que hi havia hagut 347 visitants dels quals 80 n’eren estrangers. Però, el periòdic Las Provincias del 9 de març reivindicava que la neteja s’intensificara i també l’orde per a millorar el turisme. Concretament, exposava “las frecuentes algarabias” que hi havia en el carrer de l’arqueòleg Simancas, ja que és una zona de pas per a vore els monuments. Entre els visitants il·lustres, destaquen, com relatava el mateix diari del 12 de març, la comtessa Mannfeld casada amb un príncep alemany i pertanyent a l’aristocràcia austríaca.
El delegat governatiu va prohibir l’exhibició de les pel·lícules “Los amores de un príncipe” i “Carrous del amor”. Las Provincias del 13 de març manifestava que la disposició era “bien acogida, encaminada a que el cine sea una escuela educativa con altos fines morales y patrióticos”.
Aquells dies l’alcalde no tenia bona salut i es va inaugurar la carretera de Quartell. Però, esta i unes altres qüestions formaran part del següent “De cent en cent”.
