Pionera en Verificación de Software premiada en Sagunt: "La falta de diversidad es uno de los mayores desafíos para crear una tecnología imparcial y justa"

Pionera en España en Lógica Computacional, Métodos Formales y Verificación de sistemas complejos, la que fuera con 34 años la primera Catedrática de informática ( y de todas las áreas TIC) de la Comunitat Valenciana, María Alpuente Frasnedo, recogió esta semana la I Distinción Honorífica “Mujeres ConCiencia" otorgada por el Ayuntamiento de Sagunt para reconocer su dilatada y brillante trayectoria profesional que le ha llevado, entre otras cosas, a dirigir desde su creación en 1989 el Grupo de Lenguajes de Programación y Métodos Formales en la UPV que es un referente internacional en áreas como la ciberseguridad o la evaluación de riesgos de la Inteligencia Artificial.

¿Qué le parece el reconocimiento recibido y que el Ayuntamiento de Sagunt impulse este tipo de premios?

Cuando supe de la creación de esta distinción por parte del Ayuntamiento de Sagunt sentí un enorme orgullo por mi ciudad, por su sensibilidad hacia la Ciencia y, en particular, hacia el impacto del trabajo en el ámbito STEM de las mujeres vinculadas al municipio. En los últimos años, la figura de la mujer investigadora y tecnóloga ha ido ganando reconocimiento en todo el mundo, pero todavía existe un importante reto en cuanto a su visibilidad y representación en determinadas áreas, como es el caso de la mía: Ciencias de la Computación e Ingeniería Informática. Por eso me parece esencial visibilizar el impacto de las mujeres en este tipo de disciplinas, ayudando a que las futuras generaciones de mujeres se sientan parte del desafío y no se pongan límites.

¿Cómo nació la idea de la candidatura?

La idea surgió de mi familia y amigos, con la complicidad de mi centro, departamento e instituto en la UPV: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF), el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC) y el Instituto Universitario de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), con quienes he tenido el privilegio de trabajar todos estos años.

¿Esperaba la distinción?

Para mí recibir esta distinción de mi ciudad es un honor que uno nunca se espera realmente y que me emociona de manera especial ya que tiene un significado profundamente personal. Simboliza un camino recorrido junto a personas extraordinarias, los primeros, mi familia. También tienen un lugar señalado quienes orientaron mis primeros pasos en esta ciudad en la que yo también fui alumna y aquellos que más tarde me enseñaron el oficio y guiaron mis primeras investigaciones dentro y fuera de España. Además, supone no sólo un reconocimiento hacia mi trayectoria investigadora y académica, sino también al talento, entusiasmo, profesionalidad y esfuerzo de quienes me han acompañado en la aventura, en particular los miembros de mi grupo de investigación y mis colaboradores en Europa y Estados Unidos, investigadores en la élite mundial y personas muy queridas con quienes he tenido el privilegio de trabajar muchos años.

María Alpuente Frasnedo / Daniel Tortajada

¿Ve necesarias más acciones para favorecer la presencia de mujeres en disciplinas STEM?

Definitivamente. Este reconocimiento me invita, además, a reflexionar sobre el papel en nuestra sociedad de la ciencia en femenino. El interés de las niñas por las áreas STEM ha ido decreciendo hasta niveles mínimos no sólo en España sino en toda Europa pero, a pesar de que las aulas de ingeniería suelen tener una amplia mayoría masculina, las mujeres suelen destacar por su alto rendimiento, situándose a menudo en el top de su clase. Lo mismo sucede con las conferencias de investigación en áreas como la Computación o la IA, donde las mujeres aportan un enfoque integrador que enfatiza muchas veces la importancia de los aspectos sociales y éticos de la tecnología. En estos sectores, la falta de diversidad es uno de los mayores desafíos para crear una tecnología imparcial y justa. Como sociedad no podemos permitirnos perder todo ese potencial femenino. La ciencia necesita de todas las miradas, sobre todo en el escenario actual de cambios profundos y radicalmente transformadores, donde prescindir del esfuerzo, talento, perspectiva y conocimiento de las mujeres puede ser especialmente crítico. Cualquier iniciativa que fomente en nuestras jóvenes y niñas la vocación científica en áreas tradicionalmente masculinizadas es esencial para avanzar hacia una ciencia más íntegra y transformadora, que permita crear el futuro que como sociedad nos merecemos.

¿Hay entonces mucho trabajo por hacer?

Sí. Aunque cada vez hay más mujeres en la élite científica o que son líderes tecnológicas en España, es necesario visibilizar el trabajo de muchas más profesionales para que la tecnología sea más justa, equitativa y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Ojalá que iniciativas como ésta contribuyan reforzar el valor de la investigación e innovación realizada por mujeres, ponerlo en su lugar como eje de progreso, competitividad y desarrollo, e inspirar a nuevas generaciones.