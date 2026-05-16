Así se celebrará en Sagunt el Día Internacional de los Museos

El Museu Històric de Sagunt invita a descubrir su gincana fotográfica gratuita para "descubrir los tesoros del museo" por el Día Internacional de los Museos (DIM) que se celebró por primera vez hace 40 años. Se podrá visitar a partir de este sábado, 16 de mayo, hasta el lunes, 18 de mayo de 10 a 20 horas.

La cita trata de transformar la visita a este centro que gestiona la Conselleria de Cultura en un juego de observación y aprendizaje, fomentando una aproximación activa al patrimonio y el desarrollo de una mirada atenta hacia los detalles de las piezas expuestas. Desde el museo aseguran que "quien complete la gincana fotográfica, recibirán un obsequio".

Por otro lado, el lunes 18 en el museo se realizarán dos visitas guiadas. La primera empezará a las 10.30 horas y la segunda a las 12 horas.

Cartel Día de los Museos en Sagunt. / Levante-EMV

El tema de este año

En este sentido, ese mismo día, los museos de todo el mundo celebrarán el Día Internacional de los Museos bajo el tema "Museos uniendo un mundo dividido". El tema destaca el potencial de los museos para actuar como "puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo".

A través del este día, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) lleva apoyando desde 2020 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y promueve anualmente un conjunto de objetivos. El tema de este año se alinea con los tres de ellos. En primer lugar, con el ODS 10: Reducir las desigualdades, por otro lado, está relacionado con el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas y, finalmente, con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

El objetivo del DIM

El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que "los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos".

Solo el museo abierto

El Museu Històric de Sagunt abrirá este lunes de forma excepcional, pero tanto el Castillo como el Teatro Romano permanecerán cerrados.