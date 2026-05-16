Vuelve la Volta a Peu Vila de Faura

Las inscripciones para la XXIV Volta a Peu Vila de Faura - Memorial Héctor Forner ya están abiertas. El Ayuntamiento de Faura ha habilitado los registros para una de las pruebas deportivas "más emblemáticas" de la comarca. La carrera se celebrará el próximo sábado 30 de mayo a las 19.00 horas.

El recorrido de 7 kilómetros combina tramos urbanos y caminos forestales y, además, tendrá otra vez como protagonista a la "mítica" subida a la Rodana. La carrera se organiza con la colaboración del Club de Atletismo la Vall de Segó.

Competición para todas las edades

La prueba contempla varias carreras infantiles, que darán inicio a la jornada a partir de las 18.30 horas y están pensadas para que niños y niñas de diferentes edades puedan disfrutar también del deporte en un "ambiente festivo y seguro".

Habrá varias categorías adaptadas, desde prebenjamín hasta cadete, con distancias ajustadas en cada franja de edad. Las inscripciones para las pruebas infantiles se podrán realizar hasta media hora antes del inicio, facilitando así la participación de todas las familias que quieran sumarse a esta celebración deportiva.

Inscripciones para los adultos

Por otro lado, para los adultos, las inscripciones para la prueba continúan abiertas a través de la plataforma Sportmaniacs y se recuerda que no se podrán formalizar el mismo día de la carrera en categoría adulta. Este año, además, el consistorio ha vuelto a poner en marcha varias iniciativas para incentivar la participación y hacer todavía más atractiva la experiencia para corredoras y corredores. Por un lado, se recupera el Reto STRAVA, que permitirá conseguir un dorsal gratuito a aquellas personas que registran el mejor tiempo en el segmento “subida Rodana carrera Faura” antes del 15 de mayo.

Volta a peu de Faura. / ALEJANDRO LOSTADO

Geocaching

Por otro lado, durante las fiestas de Pascua se ha organizado un divertido geocaching por La Rodana, en colaboración con el Centre Excursionista La Vall de Segó. Las personas participantes pueden buscar varios geocachés repartidos por la montaña, etiquetados en la app Geocaching como “Bassa i Balcó de la Rodana”, “Aljub de la pedrera” y “Pi blanc de dues branques”, donde se han escondido vales con inscripciones gratuitas para la carrera. Algunos de estos vales todavía no han sido descubiertos.

El regidor de Deportes, Sergio Mateo, ha destacado que “con estas iniciativas queremos fomentar no solo la participación en la Vuelta a pie, sino también el contacto con nuestro entorno natural y la práctica de actividad física de una manera divertida y accesible para todas y todos”. Mateo ha añadido que “la Volta a peu de Faura es mucho más que una carrera: es una experiencia que combina deporte, paisaje y convivencia. Es una cita que muchos corredores y corredoras esperan durando todo el año especialmente por uno de sus elementos clave: la subida a La Rodana”.

Con salida y meta en la plaza Mestre Enric Garcés, la Volta a peu Vila de Faura se consolida un año más como una "cita imprescindible para las personas amantes de las carreras que combinan trazado urbano y natura".