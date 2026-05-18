Arranca en Canet el Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2026 con partidos de alto nivel

Las expectativas estaban en todo lo alto, pero el resultado estuvo a la altura. Así es como, Canet d'en Berenguer dio, el pasado sábado, el pistoletazo al Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2026, que ofreció lo que prometía: un fin de semana repleto de partidos "espectaculares" de vóley playa y con la presencia de jugadores y jugadoras de más de diez nacionalidades diferentes. El tiempo, marcado por el viento y algo de lluvia, no hizo sino "añadir tensión" a unos enfrentamientos marcados por una "competitividad y una deportividad extrema".

Sub'19

La competición sub'19 abrió el fin de semana en un sábado con "buen tiempo y mejor ambiente" en la arena de Canet. Y el domingo llegó el "plato fuerte" con la competición pro 2x2, puntuable para el ranking nacional y que reparte premios en metálico. Además, la jornada estuvo marcada por la lluvia y el viento en las fases finales.

Prueba femenina

En la prueba femenina, la argentina Sofía Gase y la catalana Èlia Carpena se subieron a lo más alto del podio tras un domingo en el que mostraron "mucha solidez y fortaleza mental". En la final, disputada a un set debido a las inclemencias metereológicas, se impusieron a Uxue Cuadrado y Laura Ferrer, mientras que el bronce se lo colgaron la argentina Laura Moreno y la francesa Deborah Giaoui, dos veteranas que siguen dando "mucha guerra" en la arena.

Prueba femenina. / Ayuntamiento de Canet

Prueba masculina

Por otro lado, en la prueba masculina, el nivel fue "espectacular" y la "gran" final bajo la lluvia se decidió en el tie break. El oro finalmente se lo colgaron Dani Moreno y Óscar Jiménez, quienes se impusieron en la final al venezolano Hernán Tovar y el estadounidense Isaac Levinson, mientras que el bronce fue para los hermanos Mañanes, una joven pareja que "dará mucho que hablar en los próximos años".

A la entrega de trofeos asistió el concejal de Deportes de Canet, Rubén Furió, y el presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, Arturo Ruiz. Tras la primera prueba del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2026, el circuito pasará por Alicante (30-31 de mayo), Oropesa del Mar (20-21 de junio), Valencia (4-5 de julio) y Finestrat (14-15-16 de junio).