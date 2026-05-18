La comprometida red de baños públicos se le atasca a Sagunt

La red de baños públicos se mantiene como una asignatura pendiente para el Ayuntamiento de Sagunt, que puede alegar en su defensa que ha intentado impulsarla en varias ocasiones. Las reivindicaciones para disponer de este entramado de aseos se iniciaron entre las asociaciones vecinales y el gobierno municipal las asumió como propias cuando le dio cabida en sus presupuestos participativos, aunque desde antes ya trató de poner la primera piedra en este proyecto con la dotación de baños a los paelleros que hay en la zona ajardinada junto al complejo de la Gerencia del Port.

La primera tentativa se remonta al verano de 2024 y la última a hace unas semanas, cuando la licitación se declaró otra vez desierta. Para la construcción de seis aseos, el presupuesto reservado en primera instancia ascendió a los 72.000 euros y se elevó hasta los 100.000 euros en los intentos posteriores, con la novedad en el último que el ayuntamiento ofreció el contrato a las empresas que están incluidas en su sistema dinámico de adquisición, con la consiguiente simplificación administrativa. Así tampoco.

Garantías

Usuarios de los paelleros de la Gerencia del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

La necesidad de este servicio en un espacio muy utilizado y el compromiso del gobierno local garantizan que los paelleros de la Gerencia tendrán baños alguna vez, aunque el consistorio ha optado por asegurarse un comienzo a la red de aseos públicos en la plaza Cronista Chabret del núcleo histórico, concretamente en el edificio que ocupa el mercado municipal.

Vigilancia arqueológica

Con la esperanza de no toparse con la falta de ofertas en un procedimiento presupuestado en algo más de 85.000 euros, las obras para habilitar seis baños todavía pueden encontrarse con alguna sorpresa, ya que su ubicación en un área de vigilancia arqueológica y la previsión de excavar el subsuelo obligan a tomar todas las precauciones.