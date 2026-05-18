La mirada artística a Carrara amplía su estancia en Sagunt

La exposición Carrara podrá verse en la Sala de Exposiciones Glorieta hasta el próximo 30 de junio, ampliando su duración más de un mes debido al interés generado por la muestra. La iniciativa está organizada por la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt en colaboración con Saggas.

La exposición reúne la obra de los artistas valencianos Pasqual Gomes y Pilar Blat, quienes encuentran una inspiración común en las formas, texturas y colores surgidos de los trabajos de extracción de mármol en la cantera italiana de Carrara. El proyecto rinde homenaje cultural e histórico al vínculo existente entre Carrara y la ciudad de Valencia.

Recorrido

El recorrido artístico ofrece una reinterpretación contemporánea del mármol, un material clave en la arquitectura desde la Edad de Bronce, con gran protagonismo en la época romana y el Renacimiento. Las piezas expuestas transforman las imágenes de extracción y las texturas por la conentración de minerales en una visión contemporánea en la que cada uno de los artistas aplica su propia técnica.

En la obra de Pilar Blat destacan materiales como el metacrilato y el alabastro, combinados con tinta china, ceras, collage, pan de oro y acetatos para crear juegos de transparencias y veladuras.

Por su parte, Pasqual Gomes centra su trabajo en la geometría, utilizando pintura y arena sobre soportes como madera, cartón y papel para transmitir la fuerza visual del mármol.

Ambos creadores coinciden en asumir el reto de expresar la dureza y nobleza del mármol mediante la experimentación con materiales frágiles y ligeros.

Exposición Carrara. / Levante-EMV

Dos amigos

Los dos creadores se conocieron en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València, donde se licenciaron en Pintura. Además de su trayectoria artística, ambos han desarrollado una importante labor docente como profesores de dibujo y han coincidido durante años en el Bachillerato de Artes del Instituto Ausiàs March.

Su relación con Italia se consolidó gracias a los intercambios culturales organizados junto al L'Istituto Statale de arte di Porta Romana de Florencia, experiencia que fortaleció su conexión con Carrara y su universo artístico vinculado al mármol.

A lo largo de su carrera han participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, especialmente en la Comunitat Valenciana y Cataluña, además de Portugal, Italia, Francia y Alemania. También destaca su colaboración continuada con la Galería del Palau.

La exposición

La exposición Carrara puede visitarse hasta el 30 de junio de martes a sábados, en horario de 17.00 a 21.00 horas, mientras que domingos y lunes permanece cerrada. Además, la programación incluye actividades gratuitas, como talleres didácticos para niños de entre 7 y 12 años y visitas comentadas guiadas por especialistas en arte.

Para más información y reservas se puede consultar la web oficial de Fundación Bancaja.