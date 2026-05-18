La huelga educativa se refuerza en Morvedre "pese a las medidas coercitivas"

La huelga educativa continúa con fuerza en el Camp de Morvedre y entra en una nueva fase con la incorporación de la huelga del alumnado de Secundaria y Bachillerato. La convocatoria impulsada por el Sindicat d’Estudiants del País Valencià está teniendo un fuerte seguimiento en los institutos de la comarca después de que este fin de semana anunciase su adhesión a la huelga indefinida del profesorado, animando al alumnado a no acudir a clase salvo en caso de tener exámenes programados.

Seguimiento de los institutos

Según datos facilitados por CCOO Camp de Morvedre i Alt Palància, hoy la asistencia en 1º y 2º de ESO se ha situado en torno al 60 %, aunque de forma desigual según los centros. En cambio, en los cursos comprendidos entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato la presencia del alumnado ha caído por debajo del 5 %.

La jornada coincide con las sesiones de evaluación de 2º de Bachillerato y con el periodo de matrícula de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EBAU), un hecho que ha incrementado la tensión entre los sindicatos y la Conselleria.

"Medidas coercitivas"

De hecho, CCOO ha denunciado "medidas coercitivas" en algunos centros educativos del Camp de Morvedre "por parte de la Inspección y unas pocas direcciones" en la supervisión de las evaluaciones de este último nivel. Entre las prácticas señaladas figuran la petición de actas, impedimentos para realizar reuniones telemáticas y advertencias sobre posibles expedientes disciplinarios al profesorado. Desde el sindicato consideran que la inspección no tiene que funcionar como "cuerpo represor o policía de Conselleria" sino que tiene que hacer su papel de "acompañamiento a los centros en una situación de conflicto tan excepcional como la que estamos viviendo de una huelga indefinida".

Situación de los alumnos de 2º de Bachillerato

También consideran que los servicios mínimos impuestos por Educación para el profesorado de 2º de Bachillerato son "abusivos" y aseguran que cerca del 30 % de las plantillas de este curso se encuentran en servicios básicos. El sindicato recurrió la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aunque la sala no ha aceptado suspender cautelarmente su aplicación. Por su parte declaran que "respetamos las resoluciones judiciales pero no las compartimos en absoluto".

Así, recuerda a las familias y al alumnado que la responsabilidad de que se evalúe "a tiempo y forma" es de la Conselleria, a quien acusa de "jugar de mala fe" durante las negociaciones y de utilizar la situación del alumnado de Bachillerato "como rehén emocional" para frenar el seguimiento de la huelga.

Manifestación martes a las 12 horas

Mientras tanto, el conflicto sigue trasladándose a las calles de la comarca. La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del Camp de Morvedre ha convocado para este martes una manifestación en Sagunt que empezará a las 12 horas desde la plaza Cronista Chabret y recorrerá el Camí Real, la calle Almenara y la calle dels Horts para finalizar, nuevamente, en la plaza.

Manifestación huelga educativa Sagunt. / Levante-EMV

Además de eso, este martes a partir de las 9 horas está prevista una 'Bicicletada Reivindicativa' desde Canet d'en Berenguer, que podría llegar hasta Sagunt pasando por el Port de Sagunt.