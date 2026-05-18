Récord solidario contra el cáncer de mama en el Port de Sagunt
Las calles se tiñeron de rosa este fin de semana en la X Carrera Solidaria Amhucanma
Albert Vidal
El Port de Sagunt se tiñó por completo de rosa el pasado fin de semana con la celebración de la X Carrera Solidaria Amhucanma Sagunto contra el Cáncer de Mama. La décima edición de este evento sociodeportivo no solo cumplió con las expectativas, sino que pulverizó todos los registros históricos de la asociación.
"Una ciudadanía ejemplar"
La respuesta ciudadana fue, un año más, ejemplar. La organización ha confirmado que se ha batido el récord de asistencia con un total de 2.504 participantes, superando notablemente los 2.206 inscritos de la edición anterior. La cita consiguió crear un auténtico "marea rosa" de solidaridad y compromiso en la lucha contra esta enfermedad.
María Galdrán, representante de Amhucanma, muestra su profundo agradecimiento ante esta respuesta masiva y declara a Levante-EMV que “año a año nos conocen más”. “La gente está cada vez más convencida de la importancia de esta causa y se muestra más solidaria”. “Ver la respuesta de este año ha sido emocionante".
Un "éxito"
El éxito de esta décima edición radica en el espíritu voluntario de la asociación. Desde Amhucanma destacan que todo el beneficio recaudado se destinará, de manera íntegra, a la investigación contra el cáncer de mama. El cheque con la donación final se entregará oficialmente el próximo mes de octubre, coincidiendo con los actos del Día Internacional del Cáncer de Mama.
Con el eco del éxito de esta décima edición, Amhucanma ya mira al futuro con el objetivo de seguir sumando apoyos, concienciando a la sociedad y aportando recursos vitales para la ciencia y la salud de miles de mujeres.
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