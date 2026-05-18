Nuevas subastas de inmuebles en Sagunt

Varias subastas judiciales de inmuebles situados en distintos puntos de Sagunt se mantiene abiertas: Un piso de 95 metros cuadrados en el Port, un solar de 805 metros cuadrados en el Norte del Palància, un ático de 80 metros cuadrados cerca de la playa y un almacén con oficinas en el Camí de Llíria. La primera en cerrar el periodo de pujas será la vivienda en la quinta planta del número 25 de la calle San Pedro, cuya tasación supera ligeramente los 180.000 euros, con los que el juzgado confía en hacer frente a la deuda de casi 165.000 euros de su propietario.

Juzgados de Sagunt. / Daniel Tortajada

En esta tanda de procedimientos, el más cuantioso ofrece una parcela con una edificabilidad de 2.737 metros cuadrados/techo y un máximo de 20 viviendas. Esta subasta, abierta hasta el 28 de mayo, está impulsada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con una tasación ligeramente por debajo de los 2,2 millones de euros. El dueño del solar arrastra una deuda de 2 millones de euros que condujo al embargo de estos terrenos, según la documentación que acompaña al expediente.

Ático

El tercer lote de esta remesa lo conforma una vivienda en el ático de un edificio situado en la calle Nueva del Port de Sagunt, muy próximo a la playa. Con 80 metros cuadrados útiles, el inmueble está tasado en algo más de 155.000 euros, una recaudación con la que el Banco Sabadell confía en saldar la deuda de poco más de 71.000 euros que tiene su antiguo propietario, un particular.

Camí de Lliria

Y también hasta el 1 de junio se mantiene abierta la subasta del inmueble en el Camí de Llíria compuesto tanto por tres almacenes, uno exterior de 1.500 metros cuadrados y dos cubiertos de 78 y 36 metros cuadrados, como por oficinas, que se extienden unos 268 metros cuadrados. En este caso es la Agencia Tributaria la que promueve el procedimiento con la intención de recaudar algo más de 240.000 euros, al menos esa la tasación, que permitiría rebajar las cargas que arrastra su propietario, que superan los 535.000 euros.