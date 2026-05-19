Sagunt acelera para reordenar su bus urbano con nuevas líneas y las mismas tarifas

El Ayuntamiento de Sagunt está a unos días de culminar un proyecto que arrancó hace más de tres años. Se trata de la renovación de la concesión del transporte urbano por autobús, cuyo contrató se agotó en 2023. Desde entonces, la delegación de Movilidad Urbana trabaja para dar respuesta a las nuevas necesidades que presenta el servicio, como la mejora de las conexiones con los polígonos industriales y especialmente con la gigafactoría que PowerCo construye en Parc Sagunt II.

El concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, habla con el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, durante un pleno. / Daniel Tortajada

El movimiento más reciente en esta línea es la presentación al resto de grupos de la ordenanza de tarifas, que cuenta desde verano de 2024 con informe favorable de la comisión de precios dependiente de la Conselleria d’Innovació, Comerç i Turisme. El billete sencillo se mantiene en los 1,50 euros para los viajeros ordinarios, como desde la última subida el pasado verano de 5 céntimos por una cuestión de operatividad. Para las personas mayores de 65 años seguirá en 1 euro.

Bonos

En cuanto a los títulos multiviajes, el sistema tarifario de Sagunt da un paso más en la integración con la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), con la SUMA 10 (con una decena de viajes que costará entre 8 y 12 euros, según las zonas de tránsito), SUMA Mensual (entre 35 y 53 euros), SUMA Mensual Jove (29,75 y 45,05 euros), SUMA Violeta (gratis y sin límite de viajes para víctimas de la violencia machista) y SUMA T1/T2/T3 (con viajes ilimitados durante 24, 48 o 72 horas a 4, 6,70 o 9,70 euros).

Los únicos títulos que se mantendrán fuera de este ámbito son los Bono 10 Jubilat (6,50 euros) y Estudiant (6 euros). Cabe mencionar que en la actualidad se mantiene vigente, y así seguirá al menos hasta finales de junio, las subvenciones al transporte público que rebajan estas tarifas que son idénticas a las que se aplican en la actualidad. De hecho, desde el gobierno local resaltan que, «en la práctica, podríamos aplicar la tarifa de la ATMV con el billete sencillo, que está en 2 euros, pero la decisión es dejarlo en el 1,50 euros».

Polígonos

El siguiente paso en esta tramitación será la presentación del borrador del contrato, que en un principio será a 10 años con algo más de 17 millones de euros de presupuesto. A falta de conocer los detalles de la propuesta definitiva, esta reorganización del servicio presenta las principales novedades de dos nuevas líneas que unirán los núcleos urbanos con los polígonos industriales, como Racó de l’Horta, Sepes y Horno Alto, y especialmente con la gigafactoría de PowerCo en Parc Sagunt II.

Trascendencia pública

Sobre la importancia de reordenar el transporte urbano, el propio expediente asegura que este servicio «debe equipararse en importancia y trascendencia pública al abastecimiento de agua, no en vano ambos están calificados como servicios mínimos de prestación obligatoria de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local». También recoge la conveniencia de que la precariedad con la que se presta «se alargue el menor tiempo posible».