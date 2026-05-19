Tildan de "insostenible" la situación del campo de fútbol del Saguntino

"Más agilidad y transparencia para garantizar la seguridad y la higiene en el campo de fútbol del Saguntino". Esto es lo que le ha exigido Compromís al equipo de gobierno.

La portavoz del grupo municipal valencianista, Maria Josep Picó, ha mantenido una reunión con el presidente de la entidad, Manolo Moros y el director de la academia, Paco Navarro, para analizar la situación de las instalaciones del Nou Camp de Morvedre. En palabras de la portavoz: “Finaliza la temporada actual y el Club Atlético Saguntino continúa sin disponer de unos vestuarios con unas condiciones de higiene y seguridad mínimas para los usuarios y usuarias de sus instalaciones del Nou Camp de Morvedre, a la orilla del río Palancia. Hay que recordar que el concejal anunció la instalación de unos vestuarios prefabricados para el inicio de la actual temporada, concretamente para septiembre del año 2025”.

Reunión Compromis con el Saguntino / Compromis Sagunt

"Instalación de vestuarios prefabricados"

Además, ha añadido que a preguntas hechas por Compromís, "desde el equipo de gobierno nos aseguran que para el inicio de la siguiente temporada se habrá realizado la compra e instalación de los vestuarios prefabricados, que tienen que dar servicio a los cerca de 300 jugadores y jugadoras del club, sin olvidar todos los equipos que visitan el Camp Nou de Morvedre cada fin de semana. Creemos que vamos con mucho retraso, teniendo en cuenta que se aprobó la cesión del campo por parte de la Real Federación Española de Fútbol en noviembre del año 2023. Es decir, tres años para proveer de unas condiciones de higiene y seguridad mínimas para los usuarios de estas instalaciones”, argumenta Picó.

En este sentido, ha declarado: “Y decimos mínimas porque el resto del campo está en unas condiciones iguales o peores que los vestuarios. Tres años desde que el ayuntamiento pasó a asumir el mantenimiento y custodia de las instalaciones; un mantenimiento que tendría que consistir -entre otros y según se acordó- en limpieza general de vestuarios, graderíos, alrededores y otros, así como en pintura y blanqueo. A estas alturas, todas estas tareas de mantenimiento las está realizando personal del club. Por la parte de custodia, estas instalaciones -ahora de gestión municipal- continúan a la espera de poder contar con conserjes del ayuntamiento, realizando estas tareas el personal del club también”, continúa la portavoz valencianista.

Una situación "insostenible"

Desde Compromís consideran la situación del Nou Camp de Morvedre como "insostenible". "No podemos consentir que más de 300 personas, la gran mayoría de vecinos y vecinas de nuestro municipio, estén haciendo uso de unas instalaciones que no cumplen con unos mínimos de higiene y seguridad. No nos vale con la promesa de un nuevo estadio, que obviamente tardará años en ejecutarse, mientras se dispone de una cesión a 25 años de un campo donde hay que intervenir lo necesario y urgente, puesto que a buen seguro se continuará haciendo uso de él una vez esté en funcionamiento el nuevo estadio, si todo va bien”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal Compromís per Sagunt.