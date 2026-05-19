Denuncian que una concesión pública en Sagunt está caducada desde hace más tres años

"El gobierno de Darío Moreno llega tres años tarde a regularizar el transporte urbano". Así valoran desde el PP de Sagunt el último avance en el expediente para renovar su servicio de bus mediante una nueva concesión. La delegación municipal de Movilidad Urbana ya mostró sus intenciones en los proyectos aprobados provisionalmente hace más de dos años y el pasado mes de diciembre, pero ahora es cuando dará el empujón definitivo para su luz verde en la próxima sesión plenaria.

Bus urbano de Sagunt. / Daniel Tortajada

Para los populares, esos avances no deben ocultar que "el contrato del autobús finalizó en abril de 2023 y todavía sigue sin adjudicarse uno nuevo". Su portavoz, Ximo Catalán, lamenta esta demostración de "falta de planificación" e "incapacidad para resolver un servicio básico para la ciudad". Por si estos más de tres años de retrasos no fueran suficientes, el concejal del PP añade que "en 2021 ya se adjudicó un contrato de emergencia por dos años y hoy en día sigue en situación provisional".

Problema de fondo

Catalán cree que "no es serio que Sagunto continúe así con un servicio esencial para miles de vecinos y vecinas. El gobierno local llega una vez más tarde". Además de insinuar que el proyecto cuenta con el apoyo de los populares y admitir que la ordenanza incorpora aspectos positivos, como los descuentos a los usuarios del Centro Ocupacional Socoltie, los populares creen que estos avances "no puede tapar el problema de fondo", que es la "nueva demostración de la preocupante lentitud de gestión" en el Ayuntamiento de Sagunt.

El grupo municipal del PP no se resiste a criticar que varias alegaciones presentadas desde la Asociación Vecinal la Victoria y CC OO del Camp de Morvedre "se hayan inadmitido por cuestiones formales, sin entrar a debatir el fondo de las demandas planteadas sobre el modelo de movilidad de la ciudad".

Planificación seria

En esta línea, Catalán insiste en que "lo que necesita Sagunto es un transporte urbano moderno, bien organizado y con una planificación seria. Después de años de retrasos, seguimos sin conocer el verdadero proyecto del gobierno socialista para la movilidad de nuestra ciudad".