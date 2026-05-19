Huelga en Morvedre: Más de mil personas protestan en Sagunt contra la precariedad educativa

La huelga educativa en Morvedre sigue en pie. La comunidad educativa del Camp de Morvedre ha protagonizado hoy una manifestación en Sagunt donde, según los sindicatos, han participado más de mil personas. Esta vez lo ha hecho con el apoyo del Sindicato de Estudiantes y con el malestar del profesorado de segundo de Bachillerato, quienes tachan de "abusivos" los servicios mínimos que ha establecido Conselleria. Docentes, familias y estudiantes se han unido para denunciar el colapso de la escuela pública, la asfixia burocrática y el grave deterioro de las infraestructuras en la comarca.

Manifestación educación en Sagunt. / Daniel Tortajada

"Servicios mínimos super abusivos"

Francesc Cayo, responsable de Educación de CCOO Camp Morvedre ha declarado a Levante-EMV que "los servicios mínimos establecidos por la Conselleria son abusivos, no, super abusivos. Esto es una vulneración clara del derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación en los centros educativos de secundaria y de bachillerato. Esto se ha denunciado, se ha llevado a los jueces y en la sala cuarta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha revocado aplicar una cautelarísima y paralizar los servicios mínimos y, por tanto, nos hemos visto obligados a hacerlos". Pese a las restricciones, "el seguimiento ha sido masivo: más del 70% en secundaria y entre el 85% y el 90% en primaria, dejando las aulas de Bachillerato prácticamente vacías", ha asegurado Cayo.

Un IPC "congelado desde hace 17 años"

Además de exigir la actualización del IPC, "congelado desde hace 17 años", los profesores exigen una reducción de ratios para gestionar un aula cada vez más compleja, con un aumento drástico de casos de TEA, déficit de atención y problemas de convivencia.

Tortajada

Situación complicada

La falta de recursos humanos dificulta la situación. El instituto de Canet cuenta con un "25 % de alumnado extranjero y un 10 % de refugiados ucranianos, muchos de ellos con vivencias dramáticas", asegura su directora, María Victoria García. Sin embargo, carecen de las horas de docencia necesarias para articular un aula de acogida en condiciones. Tampoco dan abasto, según cuenta, en la atención a la diversidad y asegura que necesitan "dos profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y solo nos conceden una"

Por otro lado, aseguran que la salud mental y la seguridad física también están en juego. García, argumenta: "Hace poco tuvimos una crisis de ansiedad muy fuerte y los servicios médicos tardaron 45 minutos en llegar. Una enfermera escolar por centro no sería un lujo, sería una necesidad". En este sentido, advierte del desgaste "extremo" de unos equipos directivos obligados a realizar jornadas de hasta "doce horas diarias. La secretaria del centro tuvo que dejar el cargo debido a una crisis de ansiedad", añade.

Manifestación educación en Sagunt. / Daniel Tortajada

Trabajo gratuito

"Estamos indefensos", zanja García, recordando también que el equipo directivo del IES N.º1 de Canet "trabajó gratis durante julio y agosto antes de la apertura oficial del centro para matricular a los alumnos desde nuestras propias casas".

La realidad no es mejor en otros centros de la comarca del Camp de Morvedre. Los profesores del IES Clot del Moro de Sagunt, con respecto al caso del IES de Canet, denuncian que inaugurar un centro no es sinónimo de calidad si se hace "vacío". Un edificio moderno, pero que, afirman, ha arrancado el curso con una situación idéntica a la que sufrió el IES N.º 5 del Port de Sagunt hace dos años, que abrió sus puertas sin personal de conserjería, teniendo que cubrir los turnos con trabajadores desplazados de otros centros "como el nuestro".

La Formación Profesional se "ahoga por la burocracia"

El sector de la Formación Profesional también se ha sumado a las protestas. Los tutores de FP, tanto básica como de grado medio y superior, denuncian estar "ahogados por la burocracia". Con apenas "dos o tres horas semanales asignadas a la tutoría", consideran "materialmente imposible gestionar los planes individuales, la búsqueda de empresas y el seguimiento de las prácticas". Advierten, además, que debilitar la FP pública es abocar el sector turístico y de servicios hacia un modelo privado inaccesible para "las rentas bajas".

Manifestación educación en Sagunt. / Daniel Tortajada

Justicia social

Asimismo, la defensa del valenciano ha centrado parte de las reivindicaciones frente a las políticas del actual Consell. Los docentes critican que se pretenda "fragmentar la enseñanza del valenciano" o dejar "estas decisiones a las votaciones de los familiares". Con respecto a esto, los reivindican que "una lengua minoritaria se debe defender desde las instituciones. La escuela pública es la verdadera herramienta para garantizar la igualdad social y la justicia. Si la brecha se hace más grande entre la pública, la concertada y la privada, no ayudamos a la gente que no tiene oportunidades".