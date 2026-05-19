Un festival de 'hard techno' espera reunir a 8.000 personas en el Port de Sagunt

El Port de Sagunt acogerá los próximos 11 y 12 de julio un festival de música electrónica con una "producción audiovisual de vanguardia y decoración tecno-futurista" de la mano de Blackworks, "el festival de hard techno que arrasa en el corazón de la Generación Z o zoomers (nacidos a partir de 1997)", aseguran desde la organización, que espera agotar las entradas y reunir a 8.000 personas por día.

Una evolución del techno clásico

El género "más caliente en la música electrónica es el hard techno, una evolución del techno clásico, pero con altas pulsaciones (155-160 beats por minuto) que se baila de forma acelerada y con una poderosa descarga de energía", añaden. Desde la pandemia, este estilo es "más que una tendencia sonora, es la seña de identidad de una generación de jóvenes que han hallado en las fiestas de este género una válvula de escape a sus frustraciones", declaran.

En 2019, el DJ y emprendedor madrileño Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase, identificó esta tendencia justo antes de que estallara la pandemia y creó el colectivo Blackworks. Después del Covid-19 y tras la experiencia opresiva del confinamiento, este movimiento "explotó a gran escala" y hoy día se ha convertido en una empresa promotora "que organiza los mayores festivales de hard techno de España", dice.

DJ del festival Blackworks / Blackworks

"Una auténtica tribu urbana"

Blackworks Open Air pretende transformar el Port de Sagunt" desplegando pantallas LED, una iluminación deslumbrante y su omnipresente color rojo, que es el 'key' visual identificativo de la marca". "Miles de valencianos de la generación TikTok descargarán toneladas de energía en la pista de baile ataviados con su singular estética de tribu urbana: outfits negros, gafas de sol oscuras, botas de rollo cyberpunk…", aseguran desde el festival.

Festival Blackworks. / Blackworks

La programación

La programación artística del sábado está formada por BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; y el domingo actuarán Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero y Zapravka.

Hace dos meses, Blackworks asegura que reunió en IFEMA Madrid a 40.000 ravers y la gira europea recalará ahora por primera vez en formato festival en el Port de Sagunt, con un horario de 12.00 a 00.00 horas.