Estas son las actividades para los vecinos y vecinas de más edad en Canet

Las actividades de ‘Mayores en marcha’ cuenta con más de 200 personas en una semana que el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer dedica a los vecinos y vecinas de más edad. Los actos incluyen todo tipo de propuestas, desde una visita a la Finca Calderón, en Requena, hasta talleres de cocina, concursos de gimnasia y actuaciones.

La programación

La semana ‘Mayores en marcha’ empezó este lunes con una presentación-desayuno en Casa de los Llano, a cargo de la concejala de Tercera Edad, María Martínez. Durante su intervención, explicó ante una sala repleta de público las iniciativas que se están desarrollando en esta materia desde el consistorio. Por la tarde habrá un taller ‘Alegría y vitalidad en la edad adulta’, impartido por Susana Blasco.

María Martínez. / Ayuntamiento de Canet

Este martes tendrá lugar la excursión, uno de los eventos más esperados de la Semana de las Personas Mayores que, en esta ocasión, tendrá como destino la Finca Calderón, en Requena, para que las personas inscritas en la actividad puedan disfrutar de una jornada de enoturismo en una de las bodegas más importantes de la Comunitat Valenciana. La mañana concluirá con una actuación musical.

El miércoles, a las 17 horas, se celebrará un bingo en la sala UDP de la Asociación Canet d’en Berenguer.

Por otro lado, el jueves, a partir de las 17:30 horas, el maestro de cocina Luis Penyafort, del restaurante L’Alfàbega, impartirá el taller ‘Una dulce vejez’. La semana concluirá el viernes con dos actos: un concurso de gimnasia cognitiva, en el polideportivo Sanchis Guarner (10 horas), y una merienda con exhibición de baile en Casa de los Llano (18 horas).

"Los mayores también son el futuro"

Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet d’en Berenguer, “se suele decir que los jóvenes son el futuro pero, en Canet, nuestros mayores también lo son. Porque son ellos los encargados de transmitir las tradiciones y la memoria de este pueblo a las nuevas generaciones. Por eso, y por todo lo que hicieron para hacer de Canet lo que es hoy, dedicarles una semana es lo menos que podemos hacer”.