Profesorado de Bachillerato de un instituto de Sagunt denuncia el "bloqueo" a su derecho a huelga

Tensión y malestar en el IES Camp de Morvedre en plena jornada de evaluación y entrega de notas a los alumnos de segundo de Bachillerato. El equipo educativo de este curso ha querido alzar la voz para denunciar, de forma pública, lo que consideran una "vulneración" de su derecho a huelga y, también, una "medida de presión" por parte de la dirección del propio centro, que les obliga a cumplir unos servicios mínimos presenciales que tildan de "abusivos" e "injustificados".

Un horario "estricto" y "obligatorio"

La polémica estalla en un día clave. Hoy, a las 11.00 horas, se han entregado las calificaciones oficiales, y con ello se ha abierto el plazo de reclamaciones de los alumnos. Sin embargo, los profesores denuncian que la dirección ha impuesto un horario "estricto" y "obligatorio" para que estén en el centro, hoy de 11.30 a 13.00 horas, y miércoles y jueves de 9.00 a 13.00 horas, con la justificación de atender posibles quejas. "Nos están presionando porque nos han puesto un horario de reclamaciones que tenemos que cumplir sí o sí como servicios mínimos. Desde la directiva lo que nos han transmitido es eso, que tenemos que estar. Ayer solicitamos si sería posible cambiar el horario de hoy para poder asistir a la manifestación de Sagunt y no tuvimos ninguna respuesta", declara Teresa Aparicio, una profesora afectada que habla en nombre de los demás profesores de 2º de Bachillerato del centro, a preguntas de Levante-EMV. Por tanto, esta "imposición horaria" les impide asistir a la manifestación convocada en Sagunt, en la plaza Cronista Chabret, que empieza a las 12 horas.

"Nosotros queremos subir a la manifestación, pero como nos están obligando a estar aquí, entonces no podemos ir en teoría, porque si viene algún padre y nos pone una reclamación, nos pueden expedientar", lamenta Aparicio. Según explica Francesc Blasco, otro de los afectados, la normativa autonómica que regula las reclamaciones, la Orden 32/2011 del 20 de diciembre especifica que "tienen tres días para poner reclamaciones, que van por escrito a secretaría y que las familias tienen derecho a solicitar una revisión, aclaraciones o revisiones, pero ningún punto especifica la forma de hacerlo".

Pancarta IES Camp de Morvedre esta mañana, antes de ser destrozada / IES Camp de Morvedre

Alternativas que no son suficientes para dirección

En este sentido, desde el claustro presentaron varias alternativas a dirección para poder garantizar tanto el derecho de las familias a la revisión como el derecho a huelga de los trabajadores. "Se les han dicho que, como pone en la ley, se puede solicitar mediante un formulario o por medios digitales al profesorado. Por tanto, podría atenderlas todas en un día o que vaya únicamente si hay alguna solicitud", asegura Blasco mientras añade que "a dirección se le ha propuesto estas dos formas y alguna más para poder ejercer el derecho a huelga. La respuesta de dirección es que la ley se puede interpretar de muchas formas y que lo han interpretado en que hay que ir todos los días, negando tanto el derecho a huelga como a participar en manifestaciones, concentraciones y el resto de actividades de la comarca.

Miedo de manifestarse

"En mi caso particular, tengo pensado ir a hablar con mis alumnos cuando recojan las notas y pedirles si tienen alguna reclamación si pueden esperar a mañana para que yo me pueda ir a la manifestación y jugármela. Pero jugármela porque no firmaría como servicio mínimo, sería como si me estuviese largando de mi puesto de trabajo. Aunque creemos que, por lo que dice la ley, podemos hacerlo", comenta Aparicio. A esto, ha añadido que les han destrozado la pancarta que habían puesto por la mañana, asegura que "nos están presionando, todo lo que ponemos nos lo rompen, no sabemos quién".

Desde la dirección del centro, sin embargo, han asegurado a Levante-EMV "haberse limitado a hacer cumplir las instrucciones que dictó la Conselleria el pasado 8 de mayo sobre la huelga".

Pancarta IES Camp de Morvedre esta mañana, después de ser destrozada / IES Camp de Morvedre

Otros centros de la comarca

El malestar entre el profesorado del IES Camp de Morvedre es aún mayor al comprobar que la gestión del conflicto ha sido distinta en otros puntos de la comarca. Según explican los propios docentes del IES Camp de Morvedre, centros como el IES Clot del Moro de Sagunt y el IES Número 5 del Port de Sagunt sí que han ofrecido facilidades y vías alternativas para que los profesores de Bachillerato puedan combinar la atención a los alumnos con su derecho a hacer huelga.