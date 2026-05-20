Alumbrado sostenible para la playa de Canet

Canet d'en Berenguer calienta motores para la tercera fase de renovación del alumbrado público más próximo a la playa. Según los datos que maneja el consistorio, las obras comenzarán sobre el 4 de junio y se prolongarán por espacio de unas tres semanas, por lo que estarán concluidas a final de mes, justo cuando empiece el pico de ocupación de la época estival.

Esta actuación que se corresponde a la penúltima de un amplio proyecto de cambio de 1.600 luminarias por otras tantas con tecnología LED de bajo consumo, supondrá un coste de 105.000 euros, 20.000 euros menos de los inicialmente previstos- e incluye un total de 350 farolas en una zona en la que se adscribe el cementerio, el mercado de la playa, y las calles Cañas y Barro, Ausías March, Joan de Joanes y Blasco Ibáñez.

La siguiente y última etapa saldrá a licitación antes del verano y la previsión es que esté finalizada antes de que concluya 2026. La actuación se concentrará en lo que se conoce como ‘el poblado’ (o sector Abadía), que incluye las vías Entre Naranjos, Blasco Ibánez, Cañas y Barro y Flor de Mayo.

“Nos comprometimos a que la renovación total de la iluminación pública estaría antes de final de 2026 y, de momento, estamos cumpliendo todos los plazos. Esto, además de traducirse en unas calles más y mejor iluminadas, supondrá un ahorro en la factura final, como el que nos ha permitido bajar el IBI este año”, explicó el alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni.

Actuación de cambio de farolas. / Ayuntamiento de Canet

Lo que se ha hecho

El proyecto de renovar totalmente la iluminación pública en Canet d’en Berenguer comenzó a finales de 2025, e incluye la sustitución de 1.600 farolas por otras tantas con tecnología LED de bajo consumo para reducir la factura anual de Ayuntamiento y reducir las emisiones de CO2.

Además de contar con un diseño que prácticamente elimina la contaminación lumínica y con un consumo muy inferior al del alumbrado actual, el nuevo sistema permitirá intervenir de forma individual en cada farola o por zonas. Es decir, se podrá ajustar el nivel de luminosidad (y, por tanto, el consumo) a las necesidades de cada momento en tiempo real, explican desde el consistorio

En cuanto a la inversión, el importe total supera los 600.000 euros. Algo menos de la mitad —la parte correspondiente al casco urbano y al polígono— correrá a cargo del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia y asciende a 308.592 euros. La inversión en la zona de la playa alcanzó los 350.000 euros (la previsión inicial era de 390.000, pero se logró una baja de 40.000) y afectó a 600 farolas. Para completar la renovación en todo el municipio, quedan pendientes estas dos nuevas actuaciones, que se acometerán antes de final de año.

Pleno de Canet. / Daniel Tortajada

Otros proyectos sostenibles

La iniciativa para sustituir las farolas de Canet se suma a otros proyectos que el Ayuntamiento está llevando a cabo para convertir la localidad en un destino más sostenible. Estas actuaciones incluyen, por ejemplo, la renovación del sistema de climatización de la piscina municipal mediante la instalación de geotermia y placas solares. Esta intervención supuso una inversión de 490.700 euros —financiada por la Unión Europea— y ha generado este año unos 80.000 euros de ingresos para el consistorio.