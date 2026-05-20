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Aparece un delfín muerto en una playa de Sagunt

Su avanzado estado de descomposición ha impedido hacerle la necropsia

Imagen del delfín.

Imagen del delfín. / Efe

Mónica Arribas

EFE

Efe

Sagunt

Un delfín mular ha aparecido muerto este martes en una playa de Sagunt, concretamente un tramo de la zona de Almardà cercana a la costa de Canet d' En Berenguer.

El aviso de un particular dio la alerta de la presencia del animal sobre las 13.30 horas. Entonces, el cuerpo estaba a unos 300 metros de la orilla, por lo que avisaron a la Policía Local.

Cuando llegaron, esperaron a que el cadáver llegara a la orilla y se confirmó que se trataba de "un delfín mular, el más habitual que habita en el Mediterráneo, que estaba en un avanzado estado de descomposición", como confirmaron a EFE desde el Oceanogràfic.

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Así, al no poder hacer la necropsis por ese estado de descomposición avanzado, no acudieron desde el Oceanogràfic y estaba previsto que fuera el ayuntamiento el que se encargase de gestionar la retirada de los restos del animal.

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