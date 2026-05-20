Aparece un delfín muerto en una playa de Sagunt
Su avanzado estado de descomposición ha impedido hacerle la necropsia
Efe
Un delfín mular ha aparecido muerto este martes en una playa de Sagunt, concretamente un tramo de la zona de Almardà cercana a la costa de Canet d' En Berenguer.
El aviso de un particular dio la alerta de la presencia del animal sobre las 13.30 horas. Entonces, el cuerpo estaba a unos 300 metros de la orilla, por lo que avisaron a la Policía Local.
Cuando llegaron, esperaron a que el cadáver llegara a la orilla y se confirmó que se trataba de "un delfín mular, el más habitual que habita en el Mediterráneo, que estaba en un avanzado estado de descomposición", como confirmaron a EFE desde el Oceanogràfic.
Así, al no poder hacer la necropsis por ese estado de descomposición avanzado, no acudieron desde el Oceanogràfic y estaba previsto que fuera el ayuntamiento el que se encargase de gestionar la retirada de los restos del animal.
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