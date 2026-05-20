Sospechan que el hombre hallado muerto junto al Castillo de Sagunt falleció de forma natural

El hombre que fue hallado muerto este martes en la ladera del Castillo de Sagunt pudo haber fallecido de forma natural. Así lo ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en Llíria, donde ha participado en los actos de conmemoración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

"Las primeras investigaciones indican que es posible que se trate de una muerte natural", ha asegurado.

El cuerpo fue recuperado por los bomberos con la intervención de un helicóptero, tras la alerta que recibió el servicio de Emergencias alrededor de las 14:40 horas después del aviso dado tras una visita turística al Castillo, que es la que destapó la presencia de un hombre inmóvil en una zona exterior de la ladera sur de difícil acceso.

Aunque al principio se pensó que pudiera estar inconsciente, luego efectivos del Consorcio de Bomberos accedieron al lugar por vía terrestre y aérea. Así, confirmaron que había fallecido, en un suceso que se estima que ocurrió días antes dado el estado que presentaba el cuerpo.