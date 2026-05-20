¿Buscas trabajo?: Llega una nueva Feria de Empleo al Camp de Morvedre

La II Feria de Empleo del Camp de Morvedre reunirá a empresas, entidades y personas en búsqueda activa de trabajo en una jornada intermediación laboral destinada a mejorar la empleabilidad y favorecer el desarrollo económico de la comarca.

La iniciativa busca facilitar el contacto directo entre las personas desempleadas y algunas de las empresas más destacadas del Camp de Morvedre. En esta segunda edición ya se han registrado más de treinta ofertas de trabajo correspondientes a las quince empresas confirmadas, aunque la cifra podría aumentar hasta el cierre del plazo de inscripción.

Más de 15 firmas y 200 candidaturas

Actualmente, ya hay más de 15 firmas y doscientas personas inscritas en este encuentro que se celebrará el 3 de junio de 9 a 14 horas, en el Casal Jove del Port de Sagunt. Las interesadas en participar, ya sea persona desempleada o empresa en búsqueda de nuevos perfiles, deberán inscribirse a través del portal web de la II Feria de Empleo Comarcal del Camp de Morvedre.

El plazo para hacerlo como persona en búsqueda activa de trabajo termina el 31 de mayo y en el caso de las empresas empleadoras acaba el 22 de mayo.

Las personas desempleadas deberán crear un perfil de participante y adjuntar el currículum para optar a las ofertas disponibles que les interesen. Además, desde el panel personal del perfil se podrá hacer un seguimiento de las candidaturas y comprobar si han sido seleccionadas para mantener una entrevista de trabajo durante la Feria de Empleo Comarcal.

Talleres, asesoramiento y entrevistas

En el Casal Jove también se instalarán múltiples estands informativos, donde las personas asistentes podrán entregar currículums y recibir asesoramiento sobre empleo, formación o cuestiones sindicales. La programación se completará con un taller de fotografía profesional para currículums y cuatro ponencias con horarios y contenidos todavía por confirmar.

Feria de empleo comarcal / Ayuntamiento de Sagunt

La presentación de esta nueva edición tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt, con la participación del alcalde, Darío Moreno; el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero; la delegada de Desarrollo Local de Canet d’en Berenguer, María José Panach; la secretaria general de UGT Camp de Morvedre, Ana Estellés; y el secretario comarcal de CC OO, Sergio Villalba.

Darío Moreno destacó que "las labores que exigen la puesta en marcha de este evento son una buena manera de que las administraciones públicas se mantengan actualizadas en relación a las necesidades reales del tejido empresarial y social de la comarca". El alcalde de Sagunt animó a la participación de la ciudadanía "en esta jornada de inserción laboral tan provechosa".

"La web de la Feria de Empleo Comarcal irá actualizándose con más ofertas laborales a lo largo de los próximos días", añadió Palmero, quien avanzó que "ya se han registrado 218 personas, así como 178 perfiles laborales que se postulan a las ofertas de empleo".

Empresas y entidades participantes

Panach, por su parte, mostró su agradecimiento a las empresas colaboradoras por "el esfuerzo y tiempo invertido" en esta segunda Feria de Empleo Comarcal. "El compromiso de las empresas es esencial para que el crecimiento en el empleo sea una realidad en el Camp de Morvedre", añadió.

Mientras, la secretaria general de UGT del Camp de Morvedre subrayó que "es fundamental que el desarrollo económico venga acompañado de empleo estable con derechos y mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras. Apostar por el empleo es apostar por un futuro digno". Su homólogo en CC OO incidió en la importancia de garantizar unas mejores condiciones laborales y reconoció la gran labor desarrollada desde el Pacto Territorial por el Empleo del Camp de Morvedre ‘Som Comarca’: "Hay que poner en valor la importancia de estas ferias de empleo que sirven de punto de conexión entre empresas y trabajadores".

Cartel promocional de la feria. / Levante-EMV

Entre las empresas participantes figuran Integra Centro Especial de Empleo, Grupo Gastro Trinquet, Improving Logistics, Grupo Elecnor, FEMEVAL, Grupo Maipú, Carelive, Papallona Eventos, MediaMarkt, Quimi Romar, Erkho-Sider, Grupo Crit, Lázaro, Damn, Aldi y Brulaf. También estarán presentes entidades e instituciones como Labora, PowerCo, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Cámara de Comercio de Valencia, EACE, FVMP y Fundación Equipo Humano.

La Feria de Empleo Comarcal del Camp de Morvedre forma parte de los proyectos impulsados por el Pacto Territorial por el Empleo ‘Som Comarca’, integrado por Sagunt, Canet d’en Berenguer, las mancomunidades de La Baronía y Les Valls, así como ASECAM, CEV, FACOSA, ASCOSA, UGT y CC OO.