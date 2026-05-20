Una inyección multimillonaria hará más grande el Hospital de Sagunt

Un presupuesto ligeramente superior a los 6 millones de euros para ganar algo más de 1.500 metros cuadrados útiles. Este es el resumen de la última inversión impulsada en el Hospital de Sagunt por la Conselleria de Sanitat, que esta semana ha salido a licitación con el objetivo de tenerla lista a lo largo de 2028. La actuación se concentra en el ala oeste y consiste en la ampliación en altura del centro sanitario, que presta servicio a más de 165.000 personas de medio centenar de municipios.

Esta nueva planta asistencial, conectada directamente con el bloque quirúrgico a través de dos pasillos, estará conformada por dos nuevos quirófanos para intervenciones con anestesia local, una zona de preparación de pacientes, la unidad de recuperación postanestésica y 14 habitaciones individuales de hospitalización, además de consultas, salas de espera, aseos y algún almacén, según recoge el proyecto redactado hace aproximadamente tres años y medio. Este documento también contempla un plazo de ejecución de 15 meses, así como la necesidad de disponer durante este tiempo de 18 trabajadores a jornada completa para acabar la intervención.

El objetivo fundamental es ampliar la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA), que, según los últimos datos publicados por el departamento de salud de Sagunt correspondientes a 2024, registró más de 2.500 intervenciones. Más de un tercio estuvo relacionado con cirugía general y del aparato digestivo, según la memoria de aquel ejercicio.

Sobre Maternidad

El expediente de contratación también detalla que la intervención responde a la necesidad del Hospital de Sagunt de ganar espacio y reordenar los circuitos asistenciales. La ampliación se asentará en forma de L, de unos 108 metros de largo por algo más de 14 metros de ancho, sobre la cubierta de la planta baja, que ocupan Maternidad o el salón de actos. Una dificultad extra en la actuación es que el resto del hospital tendrá que seguir funcionando con normalidad durante los trabajos.

Esquema de la ampliación del Hospital de Sagunt por el ala oeste. / Levante-EMV

La inversión forma parte del plan director de espacios 2019-2029 y desde Sanitat apuntan que «ya se podría haber licitado en su momento, pero el anterior equipo de la conselleria solo dejó el proyecto supervisado -en noviembre de 2022, pero sin aprobar», un paso que se dio por el órgano de contratación en noviembre de 2024.

Prudencia

Estas mismas fuentes añaden que, tras la renovación del Consell, «por prudencia, analizamos ese plan y consideramos oportuno optimizar sus fases, en vista del crecimiento poblacional que experimenta el departamento, como consecuencia de la implantación de actividad industrial en Parc Sagunt II», en referencia a la gigafactoría de PowerCo.

Desde la Conselleria de Sanitat añaden en declaraciones a Levante-EMV que el objetivo de este reajuste en la planificación es «realizar una inversión eficiente y perfectamente coordinada con el resto de ampliaciones del hospital ya planificadas»

Ala sur

En esa categoría se incluyen las obras del ala sur del centro sanitario, que se formalizaron en diciembre de 2024 por algo más de 2,4 millones de euros y están divididas en dos fases. La primera está destinada al área de administración, que albergará los servicios de Informática, Mantenimiento y Asuntos Generales, además de permitir la reubicación de las consultas de Otorrinolaringología y la introducción de mejoras en Oftalmología. La segunda fase se utilizará como Unidad de Documentación Clínica y Admisión.

Consultas externas

Pero aquí no se quedan las inversiones previstas para redimensionar el Hospital de Sagunt, ya que, como confirmó al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una de sus últimas visitas, la obra de más envergadura será la construcción de un nuevo edificio destinado a consultas externas con un presupuesto de unos 28 millones de euros.