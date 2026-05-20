Este es el jurado que elegirá a las Falleras Mayores 2027 de Sagunt

La Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) ha dado a conocer al jurado encargado de elegir a las máximas representantes de la fiesta en El Camp de Morvedre para este ejercicio fallero 2026-2027.

Tres hombres y dos mujeres serán los encargados de esta complicada tarea durante el acto de elección que tendrá lugar este sábado, 23 de mayo, a lo largo de todo el día y que finalizará con la llamada del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, a las dos elegidas.

El jurado

Como persona destacada del mundo fallero comarcal, estará Enrique Noverques Gil, fundador de la falla El Mercat, actual miembro de la comisión Teodoro Llorente y, sobre todo, conocido por ser una persona que ha ejercido el cargo de presidente de la FJFS durante el período 2005-2008; otra de las personas encargadas de elegir a las nuevas Falleras Mayores, como representante del Ayuntamiento de Sagunt, será la actual concejala de Servicios Sociales, Mayores y Vivienda, Nuria Carbó Dolz.

En cuanto a profesional de la comunicación y medios, este año se contará con Sergio Blanco Pérez, director del programa y la plataforma Univers Faller desde hace 16 años y con una dilatada trayectoria dentro de la comunicación festiva y cultural valenciana.

Como integrante de una junta local, formará parte del jurado Ángel Escot Barberá, miembro de Junta Central Fallera de València desde 2017 en la delegación de Protocolo.

Finalmente, María Espinosa Jordán, psicóloga clínica, mediadora familiar, escritora y divulgadora, completará este jurado.

Candidatas a fallera mayor

Tres son las candidatas que, en esta ocasión, se han presentado para ocupar los cargos de Falleras Mayores de la FJFS 2027. Como infantil, la pequeña María Pozuelo Martín, de la falla El Romano que, con once años, está cursando 5º de Primaria en el Colegio Adventista de Sagunt; en cuanto a mayores, dos serán las candidatas al cargo: Carmen Cantón Manzano, de la comisión Vila de Faura, que tiene 31 años y es médica especialista en medicina de trabajo y Empar Ríos Sánchez-Mellado de 28 años, integrante de la falla El Palleter y fisioterapeuta especializada en pediatría.

Candidatas a fallera mayor 2027 / Levante-EMV

Así pues, las tres candidatas vivirán un día de nervios e ilusión que arrancará en la Casa Municipal de la Cultura del Port de Sagunt, a las 11 horas, con la parte pública de esta elección donde cada una de ellas se presentará al jurado y al público asistente; posteriormente, acudirán a una comida con los miembros del jurado y realizarán una entrevista individual. Será, sobre las 19 horas, cuando el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, haga la llamada a las que se convertirán en las nuevas Falleras Mayores de la FJFS para este año 2027.