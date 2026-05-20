La "piratería eléctrica" vuelve a una urbanización de Gilet

Apenas una semana ha durado la tranquilidad de varias familias de Gilet que sufren las consecuencias de un "enganche fraudulento", presuntamente por parte de uno de los vecinos de la zona, en la urbanización la Paz. Después de la intervención de Iberdrola, que relataba a Levante EMV como había intervenido para proceder a eliminar esta posible conexión ilegal, los afectados han vuelto a detectar irregularidades en la lectura eléctrica, además de volver a padecer las anomalías anteriores a la intervención de la empresa, como luces que no se apagan pese a pulsar los interruptores o chispas en algunos electrodomésticos. Una situación que la propia distribuidora calificaba de "riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios".

Ante la falta de medidas, ya que todo apunta a que "se ha vuelto a reenganchar. Hemos estado unos días sin problemas y ahora vuelven de nuevo", afirmaba una de las afectadas; varias familias han interpuesto una denuncia en la Guardia Civil de Estivella para tratar de "buscar soluciones por la vía judicial, ya que según nos han dicho desde el cuerpo, esto está constituido como delito penal, y más si el enganche es reiterativo".

Una afectada mostrando los daños en su campana. / Daniel Tortajada

Denuncia

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los denunciantes hablan de "robo de fluido eléctrico por parte de un vecino. Este delito genera una derivación que nos causa anomalías en toda la red que afecta a varias casas. Varios vecinos vivimos con angustia esta situación, ya que se pone en peligro nuestra seguridad y nuestra salud desde hace dos meses", se anota en el documento, aunque dejan claro las dudas de que esto venga de antes.

Por otro lado, solicitan a la Benemérita que investigue el tema y tome medidas para acabar con esta "peligrosa situación".

Las acciones de los vecinos no quedan en esta denuncia únicamente, tal y como han avanzado a este diario, ya están trabajando para trasladar el asunto hasta el mismo ministerio de Industria para que intervenga. "Creemos que es un tema de su competencia y que debe actuar". Además, también han informado a los vecinos sobre lo que está ocurriendo y ya son más los que padecen esta situación. "Una de las vecinas de la calle ha llamado a su seguro desde donde le han confirmado que la corriente de su casa es excesiva. Hay gente que sigue sin saber lo que ocurre y queremos que se enteren porque pueden ser afectados también", adelantaban los denunciantes.

Urbanización la Paz en Gilet / Daniel Tortajada

Piratería eléctrica

Cabe recordar que estos vecinos denuncian un caso de "piratería eléctrica" por enganches fraudulentos al suministro eléctrico, un extremo que Iberdrola reconoció a este diario . "Hemos detectado en la urbanización la Paz de Gilet durante los últimos meses algunas incidencias en el suministro eléctrico, que podrían estar ocasionadas por algún enganche directo a la red de distribución para defraudación del suministro eléctrico".

Levante-EMV se ha vuelto a poner en contacto con la empresa desde donde se afirma que "nos ha entrado un aviso por tensiones altas y estamos realizando medidas durante unos días para estudiar el posible origen y volveremos a ver si hay algún enganche ilegal".