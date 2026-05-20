El PP de Sagunt denuncia la pérdida de plazas de aparcamiento en una avenida

El Grupo Municipal Popular de Sagunt ha denunciado la nueva eliminación de plazas de aparcamiento en la Avenida Hispanidad tras la instalación de cinco baterías de contenedores en menos de 400 metros, una actuación que se suma a la colocación previa de los grandes maceteros y que, según los populares, “vuelve a demostrar la falta de planificación y sensibilidad del equipo de Gobierno de Darío Moreno con los problemas reales de los vecinos y vecinas”.

"No se escucha a quienes viven en la zona"

Desde el PP critican que estas decisiones “se toman sin escuchar a quienes viven en la zona y sin ofrecer alternativas de aparcamiento”, agravando todavía más una situación que consideran “insostenible” en muchos barrios de Sagunt y Port de Sagunt.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ximo Catalán, ha señalado que “los vecinos no entienden cómo el equipo de Gobierno sigue eliminando plazas de aparcamiento sin buscar soluciones compensatorias”. “Primero fueron los maceteros y ahora los contenedores. El problema no es mejorar la ciudad, el problema es hacerlo a costa de empeorar el día a día de quienes viven aquí”, ha afirmado Catalán.

Avenida Hispanidad. / Daniel Tortajada

Una gestión "improvisada"

Los populares consideran que la gestión del aparcamiento por parte del equipo de Gobierno “se basa en la improvisación”, aplicando cambios urbanos que generan un gran impacto negativo sobre la movilidad y la vida cotidiana de los residentes.

En este sentido, el PP ha recordado que actualmente mantiene abierta una encuesta ciudadana dentro de la iniciativa #QueremosMás, con la que busca recoger propuestas y opiniones vecinales para abordar uno de los principales problemas del municipio: la falta de aparcamiento. “Frente a quienes imponen decisiones desde un despacho, nosotros queremos escuchar a los vecinos y construir soluciones entre todos”, ha explicado Catalán.

Desde el Grupo Municipal Popular defienden la necesidad de poner en marcha un plan integral de aparcamiento que estudie nuevas zonas de estacionamiento, reorganice espacios infrautilizados y garantice que cualquier actuación urbana venga acompañada de alternativas reales para los residentes. “Queremos una ciudad mejor, más amable y más moderna, pero también una ciudad pensada con sentido común y contando con quienes la viven cada día”, ha concluido el portavoz popular.