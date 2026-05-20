Sagunt: Carreras ilegales de madrugada se saldan con otro aparatoso accidente que arranca una farola y varias señales

Las carreras ilegales de coches y las maniobras temerarias que acaban de madrugada en situaciones de peligro siguen produciéndose cada cierto tiempo en polígonos de Sagunt, como ocurrió el pasado fin de semana, cuando hubo que lamentar otro accidente que ya investiga la Guardia Civil, como han confirmado desde la Benemérita a Levante-EMV.

De momento, no ha trascendido si hubo heridos, como ocurrió en agosto de 2022, cuando una menor de 17 años resultó gravemente herida tras ser atropellada. Lo seguro es que esta vez se produjo un virulento choque que dejó daños materiales pues arrancó varias señales, al igual que una farola y en la zona también se vieron posteriormente restos de un coche.

Daños que presentaba uno de los coches. / Levante-EMV

El suceso implicó a dos vehículos de gran cilindrada: Un Ford Mustang amarillo profusamente tuneado, que fue el que más daños sufrió, y un BMW azul. Todo ocurrió en una de las largas y rectas avenidas de Parc Sagunt I, la llamada Acequia de l' Arrif; uno de los lugares favoritos para los amantes de estas 'kedadas' que se organizan por redes sociales y suelen deparar peligrosos piques, trompos y derrapes pero pueden reunir a cientos de jóvenes de distintas poblaciones.

Golpe que presentaba otro de los coches. / Levante-EMV

Esta concentración de coches ya movilizó esa misma noche a la Policía Local, cortando con vallas los accesos a una zona donde, en realidad, hay señales que prohíben la circulación de vehículos no autorizados los fines de semana. Pero la acción de los agentes no impidió luego una concentración posterior donde se registró el choque.

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También el viernes por la noche

También 24 horas antes, el viernes por la noche, se detectó una presencia inusual de coches en ese mismo punto y en el polígono Camí La Mar. Eso llevó a una patrulla a cerrar los accesos, invitar a irse a las personas que había y a establecer una vigilancia. Incluso se puso una sanción a un vehículo que entró a la zona acotada en Parc Sagunt en dirección contraria.