Así son los controles especiales que ya tiene en marcha la Policía Local de Sagunt

La Policía Local de Sagunt ha puesto en marcha un plan de choque para combatir la contaminación acústica generada por motocicletas y ciclomotores. Los controles, que se iniciarán con carácter intensivo, continuarán de forma aleatoria durante los meses de verano con el objetivo de garantizar el descanso y la calidad de vida de la ciudadanía.

El operativo contará con una quincena de agentes habilitados distribuidos por diferentes puntos del municipio. Para llevar a cabo las mediciones, la Policía Local dispone de un sistema de medición acústica, complementado con tacómetro digital y calibrador. El conjunto permite generar el acta de medición de decibelios para, en los casos en que proceda, poder emitir denuncias por contaminación acústica con todas las garantías legales.

Controles contaminación acústica / Levante-EMV

La normativa

La normativa autonómica aplicable, la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección Contra la Contaminación Acústica, y el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, prohíbe la circulación de vehículos que superen los límites de emisión sonora establecidos y faculta a los agentes para ordenar el traslado del vehículo al punto de medición y aplicar las sanciones correspondientes.

Dicha regulación contempla que los conductores interceptados estarán obligados a acompañar a los agentes hasta el lugar designado para realizar las mediciones; negarse a colaborar constituye en sí mismo una infracción grave. El grupo de tráfico ha identificado previamente una serie de zonas apartadas del entorno urbano donde realizar las pruebas sin interferir en el descanso de los vecinos.

Las multas

Los valores límite se calculan a partir del valor previsto en la ficha de homologación de cada vehículo. Las infracciones leves conllevan multas de entre 60 y 600 euros, mientras que las graves pueden superar esa cuantía hasta los 6.000 euros. Además, los vehículos que rebasen el umbral de emisión en más de 6 dB(A) podrán quedar inmovilizados.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha subrayado: “El ruido innecesario de algunas motos modificadas es una de las quejas que más nos trasladan los vecinos, especialmente en verano, porque afecta directamente a su descanso. Con esta campaña queremos disuadir, pero también concienciar de que el comportamiento incívico de unos pocos supone un problema de convivencia que nos implica a todos”.