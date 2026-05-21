Faura: El festival 'Ara Circ' supera todas las expectativas en su primera edición

Faura vivió un fin de semana "histórico" con la celebración de la primera edición de Ara Circ. El festival de circo y artes de calle ha bajado el telón "superando todas las expectativas organizativas y consolidándose, desde su debut, como un referente cultural en la comarca del Camp de Morvedre".

Durante los tres días de programación, las calles de la localidad se han llenado de vida, color y alegría. La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha mostrado su gran satisfacción por el desarrollo del festival y ha destacado “el impacto positivo” de esta apuesta cultural para el municipio. “Estamos profundamente orgullosas y orgullosos de la respuesta de la ciudadanía ante esta primera edición de Ara Circ. Ver la plaza de l'Hostal y la Canaleta llenas demuestra que Faura es un pueblo que ama la cultura y que tiene una inmensa capacidad para acoger acontecimientos de gran formato”, ha declarado.

Una actuación de Ara Circ / Levante-EMV

Afluencia masiva

La afluencia masiva ha sido la nota dominante en cada una de las funciones. Tanto la plaza de l'Hostal como el parque de la Canaleta registraron "un pleno absoluto", congregando no solo los vecinos y vecinas de Faura, sino también cientos de visitantes llegados otros pueblos de la comarca, atraídos por la alta calidad de las compañías participantes.

Una de las claves del gran éxito de esta edición ha sido la gestión y optimización de los espacios escénicos, especialmente al parque de la Canaleta. La organización, que ha contado con la dirección artística de La Troupe Malabó, diseñó una propuesta innovadora aprovechando tanto la zona del auditorio como el espacio ubicado detrás del mismo escenario, habilitando esta última área como pista secundaria. Esta redistribución permitió un aprovechamiento total del parque y ofreció una gran ventaja logística para las y los espectadores, los cuales podían transitar de una zona a la otra sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

La concentración y proximidad de los espectáculos consiguió mantener el público conectado y activo en el entorno del festival, evitando la dispersión de los y de las asistentes al acabar cada una de las actuaciones. Duran ha puesto en valor esta estrategia de concentrar los escenarios. “Ha sido todo un acierto de planificación, puesto que ha mantenido el municipio lleno de vida durante todo el fin de semana”, ha apuntado.

Oferta cultural e impulso económico para Faura

La alcaldesa ha manifestado que “Ara Circ no solo ha llevado ilusión en nuestras calles, sino que ha ejercido como motor de dinamización económica y social, haciendo comarca y posicionando Faura como un referente de ocio inclusivo y de calidad en el Camp de Morvedre".

Y es que, más allá de la suya vertiente lúdica, Ara Circ ha sido concebido desde el Ayuntamiento de Faura como una herramienta estratégica de apoyo al tejido económico local. El objetivo institucional no era únicamente ampliar la oferta cultural del municipio, sino diseñar un certamen que actuara como motor de impulso para el comercio y la hostelería de Faura. Así, la alcaldesa ha reforzado esta visión estratégica del acontecimiento, declarando que "la inversión en cultura tiene que revertir positivamente en la economía de nuestro municipio”.

“Con Ara Circ hemos buscado de manera consciente un beneficio directo para nuestros bares, restaurantes y comercios. El apoyo al tejido empresarial local es una prioridad para este gobierno, y esta primera edición ha demostrado que la cultura de calidad es una fórmula de éxito que dinamiza el pueblo en todos los sentidos", ha concluido.