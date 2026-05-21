Compromís arranca en Sagunt la precampaña de las municipales y autonómicas de 2027
Sagunt acoge este viernes un primer acto comarcal
Compromís arranca este fin de semana su movilización electoral de cara a las municipales y autonómicas de 2027. Con un año de antelación, lo hará con una veintena de actos simultáneos que también llegarán al Camp de Morvedre y con el lanzamiento de la nueva web de participación ciudadana 2027.compromis.net.
Este viernes, Sagunt acogerá un acto comarcal con la participación de militancia, simpatizantes, la portavoz del grupo municipal local, Maria Josep Picó, el alcalde de Estivella, Francesc Mateu y el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez, así como de asociaciones vecinales y representantes de varias entidades del municipio.
Este sábado su previsión era participar activamente de 'les Trobades d'escoles en valencià' que organiza la Coordinadora per l'Ensenyament del Valencià del Camp de Morvedre, que ha aplazado los actos de ese día con motivo de la huelga para facilitar la participación en la manifestación prevista en València.
Según el secretario comarcal, Emili Clemente, “estos actos serán un espacio para reencontrarnos, activarnos y empezar a construir una mayoría social capaz de volver a ilusionar el pueblo valenciano”.
Participar
La nueva web que impulsa el partido valencianista 2027.compromis.net, como explican desde la formación, "permitirá sumarse a los equipos locales y digitales de campaña, participar en acciones de movilización, colaborar como persona voluntaria, hacer donaciones y recibir información y convocatorias".
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