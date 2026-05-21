La financiación municipal de un segundo viaje para mayores genera críticas en Sagunt

El viaje a Toledo financiado en parte por el Ayuntamiento de Sagunt para combatir la soledad no deseada de los mayores vuelve a estar en el punto de mira de Iniciativa Porteña (IP). La agrupación ha denunciado la gestión “oscura, arbitraria y electoralista del equipo de gobierno socialista" tras la reciente aprobación de una segunda partida de 60.000 euros para financiar una nueva salida a esta ciudad organizada a través de la asociación “La Gran Ilusión", como ya ocurrió en la primera.

Mientras el gobierno local defiende la iniciativa asegurando que había sido "muy demandada" y que toda su tramitación ha sido "transparente", desde IP se pone el acento en que el gobierno municipal ha vuelto a ampliar la subvención nominativa concedida a esta asociación con otros 60.000 euros públicos, que se unen a los 60.000 aprobados en febrero, una dotación que ya fue criticada por la formación política.

Uno de los aspectos que más lamentan es que "la nueva transferencia económica se realiza retirando fondos destinados a contratos de asistencia social del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para entregarlos a una asociación privada dedicada al entretenimiento de pensionistas". "Es indecente que mientras muchos vecinos esperan durante meses soluciones sociales o administrativas, el gobierno socialista movilice 120.000 euros con una rapidez inaudita para financiar viajes subvencionados con evidente rentabilidad electoral", ha denunciado su edil Manuel González.

Manuel González en el pleno. / Daniel Tortajada

Vinculación con el PSOE

Desde IP van mas allá. "Consideramos especialmente grave que la asociación beneficiaria esté presidida por una persona vinculada a la candidatura electoral del PSOE local encabezada por el actual alcalde de Sagunto", dicen en relación a Ximo Alite, quien ostentaba el número 19 por la lista, con escasas opciones de salir elegido. "Cada vez resulta más evidente que estamos ante una utilización partidista del dinero público en entidades próximas al PSOE y hacer campaña encubierta a costa de todos los vecinos”, afirman, mientras el gobierno local recalca que la asociación beneficiaria no fue escogida directamente por el gobierno local, sino que fue consensuada en el Consejo local de las Personas Mayores y "cualquier persona que cumpla los requisitos de edad pueda inscribirse, de modo que si hay más demanda que oferta, las plazas se sortean".

Presencia de concejales en los viajes

IP también ha puesto el foco en la presencia en los viajes de concejales del equipo de gobierno; una cuestión "que no aparece contemplada en las bases de concesión de la subvención", dicen, afirmando que de este asunto pidió explicaciones solicitando informes técnicos y jurídicos que justificaran esa participación, sus funciones concretas y el encaje legal de su presencia con cargo a fondos públicos, adelantaban. "Lo más grave es que el PSOE no responde absolutamente nada,” ha afirmado González.

"No hay nada irregular"

A este respecto, la concejala Nuria Carbó explicaba a Levante-EMV que "se ha contestado a todo lo que nos han preguntado, pero además, se ha explicado en la comisión. No hay nada irregular".

En cuanto a la presencia en los viajes de ediles del equipo de gobierno, la defiende sin dudarlo. "Soy una persona a la que le gusta supervisar todo lo que hago y creo que era necesario estar en el viaje para atender cualquier cosa que pudiera pasar, teniendo en cuenta que son personas mayores. Es una cuestión de responsabilidad, de nada más", afirma. Desde el gobierno local se añade que tanto la concejala como el edil Raúl Palmero y la técnica del departamento de Servicios Sociales acudieron gracias a "las cuatro plazas que la agencia de viajes incluye de libre disposición" y con un objetivo claro: "Supervisar el desarrollo de una actividad que se realiza por primera vez, con funciones también de asistencia y atención a cualquier incidencia que se pueda dar".

Acceso al expediente

Aunque desde IP denuncian que el gobierno municipal "ha ignorado" las solicitudes de acceso al expediente registradas por su grupo municipal sobre la segunda fase del proyecto “Viatgem Sagunt” y "se comporta como si el ayuntamiento fuera su cortijo", desde el gobierno local sostienen que "ha aportado toda la información a los grupos municipales tanto en comisión como en pleno".

Los segregacionistas advierten, en cualquier caso, que seguirán investigando este asunto y “no descartamos acudir a otras instancias para esclarecer si existe uso electoralista o utilización irregular de recursos públicos”.