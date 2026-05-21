Huelga docente: Conoce qué direcciones de centros han dimitido en Morvedre y otras repercusiones

La huelga docente sigue teniendo repercusiones en el Camp de Morvedre a muchos niveles. Algunas directivas de centros educativos han firmado ya su dimisión en apoyo a las movilizaciones, según fuentes sindicales. Pero, además, este malestar ha acabado afectando a actos programados en la Trobada d'Escoles en Valencià prevista este sábado en Sagunt.

Esta tarde a las 19 horas se han organizado concentraciones en localidades como Faura donde está previsto que acudan tanto profesorado como alumnado y familias de los centros de todos los municipios de La Vall de Segó. "Esto se está alargando más de lo previsto y está teniendo un coste emocional para todos. El alumnado de primero y segundo de la ESO va a unas clases a otras, no... Las familias están tirando de los abuelos para cuidar a sus hijos", admitía un sindicalista.

Les Trobades d'escoles en valencià

Por otro lado, la organización de 'les Trobades' ha anunciado el aplazamiento de los encuentros previstos este sábado en Sagunt al coincidir con la manifestación convocada por las familias en defensa de la educación pública. Según ha explicado la presidenta de la Cevcam (Coordinadora per l'Ensenyament en valencià del Camp de Morvedre), Lia Gutiérrez, la decisión se ha tomado "de manera conjunta con los ayuntamientos implicados para facilitar que puedan sumarse familias, vecinos y personas que no habían podido participar en anteriores movilizaciones por motivos laborales".

Cartel aplazamiento de les Trobades d'Escoles en Valencià / Ayuntamiento de Sagunt

Desde Cevcam recuerdan que 'les Trobades' "siempre han sido una fiesta por la lengua, por la escuela pública y en valenciano”, pero también un "espacio reivindicativo que este año queremos dedicar a visibilizar las demandas del profesorado en huelga indefinida". Asimismo, consideran que la manifestación del viernes "será una demostración de fuerza de la comunidad educativa ante la Conselleria, que verá mucha gente en la manifestación".

Por su parte, el concejal de educación del Ayuntamiento de Sagunt, Raúl Palmero, ha declarado que "entendemos que 'les Trobades' representan también los valores de convivencia, cultura y aprecio por el valenciano que hoy se defienden en esta movilización, y por eso consideramos coherente apoyar esta jornada de participación y reivindicación".

El Sambori se mantiene

Aunque todavía no hay una nueva fecha cerrada para celebrar 'les Trobades', aseguran que la anunciarán en cuanto concreten "los últimos detalles organizativos". Sí se mantiene, en cambio, el certamen del Premi Sambori previsto este domingo, donde también estará presente el apoyo al profesorado en huelga indefinida.

Dimisiones

De momento, entre los centros donde las directivas han presentado su dimisión están el IES N.º 1 de Canet d'en Berenguer, el CRA Benavites-Quart de les Valls (cuyo director ha expresado esta mañana el malestar del colectivo al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca), el CEIP Tirant lo Blanch de Albalat dels Tarongers, el CEIP Ausiàs March de Sagunt y el CEIP Sierra Calderona de Gilet.