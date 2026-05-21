El impulso económico de Sagunt ya llega a los hogares

El Camp de Morvedre tiene menos personas amenazadas por la pobreza o la exclusión social que el año anterior, mientras los ingresos medios por hogar se incrementan un 12,8 % en ese mismo periodo.

Estas son las principales conclusiones para la comarca de la actualización de los indicadores sobre el nivel de vida, que confirma que el crecimiento económico, liderado por Sagunt, empieza a llegar, al menos en parte, a la mayoría de las familias. Los datos de este estudio, según aclara el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), proceden de la encuesta sobre las condiciones de vida, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, a la que se añaden la estimación de población por territorios, así como las afiliaciones a la Seguridad Social y las pensiones contributivas.

Ingresos

Según estas variables, el Camp de Morvedre pasó de 2024 a 2025 de los 19.031 euros medios anuales a los 21.475 euros. Estos números se refieren al promedio de la renta por unidad de consumo, que se calcula a partir de los ingresos totales de un hogar y su división entre los miembros familiares, a quienes se asigna un peso de 1 al mayor de 14 años que más gana; 0,5 al resto que supere esta edad y 0,3 a los menores, según la escala dictada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Obras en Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

El nivel de ingresos familiares en la comarca alcanza de esta forma su máximo histórico en una serie inaugurada en 2012. Este indicador se quedaba por debajo de los 12.900 euros un año después de ese debut estadístico, cuando empezó una década de crecimiento que se interrumpió en 2024 y se recuperó en 2025. Sin embargo, esta evolución positiva no evita que el Camp de Morvedre se quede muy lejos del promedio más alto en la provincia de València, que ostenta l’Horta Nord con 23.741 euros de renta por unidad de consumo, según el trabajo elaborado desde el IVE.

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Exclusión social

Este mismo trabajo evalúa el riesgo de pobreza y exclusión social, así como la tasa de privación material y social severa, que también mejoran, pero no tan significativamente como los ingresos medios. En el primero, el Camp de Morvedre tiene casi una de cada cuatro personas amenazadas, concretamente un 22,6 %, por sus rentas bajas, la dificultad para afrontar gastos básicos y la baja intensidad laboral. Ese porcentaje, que era del 24,8 % en 2024 y nunca ha bajado del 21,9 % desde el estreno de la serie en 2021, se mantiene por debajo tanto de la provincia (22,9 %) como de la Comunitat Valenciana (25,8 %).