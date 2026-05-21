Nace el I Circuito de carreras populares en Les Valls

La Volta a Peu Vila de Faura-Memorial Héctor Forner del 30 de mayo será la encargada de dar el pistoletazo de salida al I Circuito de Carreras Populares 'La Vall de Segó'. Con el objetivo de fomentar el deporte, la salud y, sobre todo, el espíritu de los cinco pueblos que forman la subcomarca.

La Mancomunitat de les Valls ha anunciado, oficialmente, el lanzamiento de este primer circuito en el que también han participado en su organización los ayuntamientos de los municipios y cuenta con el soporte técnico del Club de Atletismo Vall de Segó y la empresa Cronometra.

El circuito no solo busca la competición, sino también consolidar un vínculo territorial a través del atletismo popular, abierto a todas las personas nacidas a partir del 2012.

Un circuito primerizo

La presidenta de la Mancomunidad de les Valls, Consol Duran, ha destacado la relevancia de esta nueva cita: "Con este circuito queremos hacer fuertes los vínculos que nos unen como a pueblos hermanos a través de una actividad tan saludable como es el running. Es una invitación a disfrutar de la riqueza de nuestros entornos: desde la calma de correr entre caminos de naranjos y montañas, hasta sentir el calor de nuestros vecinos y vecinas que, con su animación, llenamos de vida nuestros núcleos urbanos". En este sentido, Duran ha añadido que la iniciativa es una apuesta por "poner en valor nuestro paisaje y nuestra convivencia, compartiendo deporte en un escenario único como es el de Les Valls".

Cartel Circuit carreres populars Vall de Sego / Mancomunitat de Les Valls

Las pruebas

El circuito se estructurará en seis pruebas que recorrerán los parajes y calles de Benavites, Benifairó de Les Valls, Faura, Quart de Les Valls y Quartell entre mayo y diciembre. El gran estreno tendrá lugar el próximo 30 de mayo con la Volta a Peu Vila de Faura-Memorial Héctor Forner, una prueba de 7,2 km que, además, dará el comiendo de esta edición inaugural.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar en el circuito completo se pueden inscribir gratuitamente a través de la plataforma sportmaniacs.com. El plazo de inscripción se abrirá próximamente y permanecerá activa hasta el 12 de junio. Hay un máximo de 300 plazas.

Las pruebas que completan el calendario son la 5 k en Benavites el 14 de junio. Seguidamente, el 11 de julio la 5 k en Quartell. En agosto, el 29, la 6 k en Benifairó de les Valls y el 5 de septiembre, en Quart de les Valls tendrá lugar la 5 k. Finalmente, el 13 de diciembre terminará este circuito con una 10 k en la Vall de Segó.

Los premios

El circuito premiará la regularidad y el esfuerzo de los y las atletas. Para optar a la clasificación final y recibir el galardón especial de 'finisher' en la gala final, los corredores deberán puntuar en al menos 5 de las 6 pruebas programadas. El sistema de puntuación premiará la regularidad, ya que la clasificación se basará en un sistema de puntos inversos según la posición de llegada. Además, se establecerán clasificaciones tanto absolutas como por categorías (desde Juvenil hasta Veteranos C, además de la categoría local).

El esfuerzo de toda la temporada tendrá su recompensa en una gran gala de clausura que se celebrará cuando termine el circuito en diciembre. En este evento se librarán los trofeos a los ganadores y ganadoras de cada categoría, así como el regalo especial para todos los que hayan completado el reto de ser 'finisher'.