La progresión de esta atleta saguntina la lleva a competir a nivel europeo

La triatleta saguntina del equipo Tricanet de Berenguer, Livia Guillén, ha sido convocada por la FETRI (Federación Española de Triatlón) para dos citas internacionales: las Copas de Europa de Torremolinos y Holten (Holanda). De este modo, puede consolidar su experiencia en el circuito continental tras proclamarse campeona de España juvenil de duatlón ese mismo año, 2024.

Competición europea

Esta vez, gracias a su magnífica trayectoria, y con los podiums nacionales de la temporada pasada, tiene un puesto asegurado para competir en Europa con la selección española en categoría Junior.

Livia Guillen / Levante-EMV

"Con la PAU ha sido duro"

"Es un motivo más para seguir disfrutando de este deporte, aunque reconozco que este año, con los estudios y la PAU a la vuelta de la esquina, ha sido duro" asegura Livia.

La joven atleta cuenta con una progresión constante, destacando hitos previos como que logró ser campeona de España de Triatlón Supersprint en categoría juvenil del pasado año.

También cabe mencionar también su puesto 18° en salida élite, la 2ª mejor junior, en el famoso Triatlón de Fuenteálamo (Murcia).