Sagunt estudia medidas para frenar las concentraciones ilegales de coches en polígonos

Las concentraciones ilegales de coches que se viene produciendo cada cierto tiempo en polígonos en Sagunt han llevado al ayuntamiento a estudiar la puesta en marcha de algunas medidas que puedan tener un efecto disuasorio y eviten el riesgo de accidentes en la ciudad.

Aunque se admite que no es un problema único, sino que comparten otras ciudades valencianas, unas de las posibilidades que baraja el consistorio es la colocación de resaltes en la calzada que impidan coger altas velocidades en las largas rectas que hay en varias zonas industriales.

Otra de las opciones que se está valorando es la colocación de cámaras de tráfico capaces no solo de tomar imágenes sino de leer las matrículas de los vehículos. Así lo han explicado a Levante-EMV desde el ayuntamiento, al tiempo que remarcan que, aunque la competencia en orden público es de la Guardia Civil, la Policía Local también se implica e interviene en la medida de sus posibilidades.

"Cuando llega un aviso de una de estas carreras, que suelen darse con poca antelación, se prepara un operativo desde Policía Local para intervenir en la zona. También se mantiene la coordinación con el resto de cuerpos policiales y un seguimiento constante ante un posible incremento de concentraciones, en caso de que resulte necesario reforzar las actuaciones en este sentido", apuntan desde el consistorio.

En caso de recibir información previa de que se ha previsto una concentración en la zona, desde la Jefatura se suelen pedir agentes voluntarios para hacer esas noches. Esto permite acudir y cerrar accesos, de modo que los participantes solo tengan un sitio para salir y deban moderar su conducción. Sin embargo, el hecho de que a menudo se convoquen "de forma prácticamente espontánea", complica esa previsión que siempre requiere días de antelación.

Imagen de una de las carreras en Sagunt. / Levante-EMV

Acciones "más organizadas"

Aún así, desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) cuestionan que se opte por pedir el refuerzo “de solo de tres o cuatro agentes”, en lugar de prepararse una acción “bien organizada y dotada de medios, es decir, que no esté improvisada, sino bien preparada”. “Se deberían preparar operativos de 8 a 10 policías, más la furgoneta de atestados que pueda hacer pruebas de alcoholemia y drogas”, opinan responsables de este sindicato. Esto lo justifican en el riesgo a que una situación así pueda acabar en un trastorno de orden público.

“Sin gente suficiente y sin medios, poco se puede hacer”, reflexionan. “Se dijo hace más de dos años que se iban a colocar bandas sonoras en la calzada, que al final no se pusieron. Nosotros como sindicato hemos dicho en múltiples ocasiones en el Consejo de Policía, por escrito y oralmente, que se haga un esfuerzo por abordar de raíz este problema, coordinándonos con la Guardia Civil, pero solo el verano pasado se hizo un dispositivo coordinado con ellos", afirman, además de apuntar que "se han puesto placas para evitar vehículos no autorizados los fines de semana pero no se han puesto multas".

A esto le añaden que cada vez está siendo más complicado encontrar agentes dispuestos a hacer estos refuerzos. “Ya ha habido casos en los que se pidieron voluntarios pero no fue nadie porque la gente sabe que, si no se prepara un operativo bien, se puede liar la cosa”.

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Desde el consistorio, en cualquier caso, se admite la complejidad de poner coto al problema cuando en la ciudad "hay muchas rectas" y, sobre todo, "son concentraciones que a veces se convocan con apenas media hora de antelación".